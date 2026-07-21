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В УЗ рассказали, планируют ли повышать тарифы на пассажирские перевозки

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Цены на билеты "Укрзализныци": что будет с тарифами в 2026 году / Depositphotos

"Укрзализныця" не планирует повышать стоимость билетов на большинство пассажирских поездов. В компании отмечают, что тарифы на плацкарт, купе и второй класс "Интерсити" остаются неизменными с 2021 года, а их пересмотр возможен только по решению государства.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Кто устанавливает тарифы на ж/д билеты

В "Укрзализныце" объяснили, что у компании нет полномочий самостоятельно менять стоимость пассажирских билетов. Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом регулируются государством.

В соответствии с действующим законодательством тарифы во внутреннем и международном сообщении устанавливает Министерство развития общин и территорий Украины по согласованию с Министерством экономики.

Порядок применения этих тарифов определяется отдельными нормативными документами, регулирующими организацию пассажирских железнодорожных перевозок.

Почему стоимость билетов может отличаться

В Укрзализныце отметили, что в 2026 году для премиального сегмента пассажирских перевозок начала действовать система динамического ценообразования. Она касается вагонов СВ и первого класса поездов "Интерсити".

Стоимость таких билетов может изменяться в зависимости от нескольких факторов:

  • сезона;
  • дня недели;
  • времени приобретения билета;
  • уровня заполненности поезда

В компании отмечают, что подобная модель распространена в мире и используется не только железнодорожными перевозчиками, но и авиакомпаниями и другими сервисами.

Изменятся ли цены на обычные билеты

"Укрзализныця" заявила, что государство продолжает поддерживать доступность железнодорожных перевозок для населения, в том числе жителей прифронтовых регионов.

Тарифы на проезд в плацкартных и купейных вагонах, а также в вагонах второго класса поездов "Интерсити" остаются социально ориентированными.

В компании уточнили, что цены на подобные билеты не пересматривались с 2021 года.

Напомним, с 22 июля стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысят и приведут к уровню тарифов на общественный транспорт Киева. Самый дешевый билет будет стоить 30 грн в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой".

Автор:
Ольга Опенько