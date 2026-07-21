- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В УЗ рассказали, планируют ли повышать тарифы на пассажирские перевозки
"Укрзализныця" не планирует повышать стоимость билетов на большинство пассажирских поездов. В компании отмечают, что тарифы на плацкарт, купе и второй класс "Интерсити" остаются неизменными с 2021 года, а их пересмотр возможен только по решению государства.
Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
Кто устанавливает тарифы на ж/д билеты
В "Укрзализныце" объяснили, что у компании нет полномочий самостоятельно менять стоимость пассажирских билетов. Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом регулируются государством.
В соответствии с действующим законодательством тарифы во внутреннем и международном сообщении устанавливает Министерство развития общин и территорий Украины по согласованию с Министерством экономики.
Порядок применения этих тарифов определяется отдельными нормативными документами, регулирующими организацию пассажирских железнодорожных перевозок.
Почему стоимость билетов может отличаться
В Укрзализныце отметили, что в 2026 году для премиального сегмента пассажирских перевозок начала действовать система динамического ценообразования. Она касается вагонов СВ и первого класса поездов "Интерсити".
Стоимость таких билетов может изменяться в зависимости от нескольких факторов:
- сезона;
- дня недели;
- времени приобретения билета;
- уровня заполненности поезда
В компании отмечают, что подобная модель распространена в мире и используется не только железнодорожными перевозчиками, но и авиакомпаниями и другими сервисами.
Изменятся ли цены на обычные билеты
"Укрзализныця" заявила, что государство продолжает поддерживать доступность железнодорожных перевозок для населения, в том числе жителей прифронтовых регионов.
Тарифы на проезд в плацкартных и купейных вагонах, а также в вагонах второго класса поездов "Интерсити" остаются социально ориентированными.
В компании уточнили, что цены на подобные билеты не пересматривались с 2021 года.
Напомним, с 22 июля стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысят и приведут к уровню тарифов на общественный транспорт Киева. Самый дешевый билет будет стоить 30 грн в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой".