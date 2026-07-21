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В УЗ розповіли, чи планують підвищувати тарифи на пасажирські перевезення
“Укрзалізниця” не планує підвищувати вартість квитків на більшість пасажирських поїздів. У компанії наголошують, що тарифи на плацкарт, купе та другий клас “Інтерсіті” залишаються незмінними з 2021 року, а їхній перегляд можливий лише за рішенням держави.
Як пише Delo.ua, про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".
Хто встановлює тарифи на залізничні квитки
В "Укрзалізниці" пояснили, що компанія не має повноважень самостійно змінювати вартість пасажирських квитків. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом регулюються державою.
Відповідно до чинного законодавства, тарифи у внутрішньому та міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад і територій України за погодженням із Міністерством економіки.
Порядок застосування цих тарифів визначається окремими нормативними документами, які регулюють організацію пасажирських залізничних перевезень.
Чому вартість квитків може відрізнятися
В "Укрзалізниці" зазначили, що у 2026 році для преміального сегмента пасажирських перевезень почала діяти система динамічного ціноутворення. Вона стосується вагонів СВ та першого класу поїздів "Інтерсіті".
Вартість таких квитків може змінюватися залежно від кількох факторів:
- сезону;
- дня тижня;
- часу придбання квитка;
- рівня заповненості поїзда.
У компанії наголошують, що подібна модель є поширеною у світі та використовується не лише залізничними перевізниками, а й авіакомпаніями та іншими сервісами.
Чи зміняться ціни на звичайні квитки
"Укрзалізниця" заявила, що держава продовжує підтримувати доступність залізничних перевезень для населення, зокрема мешканців прифронтових регіонів.
Тарифи на проїзд у плацкартних і купейних вагонах, а також у вагонах другого класу поїздів «Інтерсіті» залишаються соціально орієнтованими.
У компанії уточнили, що ціни на такі квитки не переглядалися з 2021 року.
Нагадаємо, з 22 липня вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать і приведуть до рівня тарифів на громадський транспорт Києва. Найдешевший квиток коштуватиме 30 грн у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий".