В УЗ розповіли, чи планують підвищувати тарифи на пасажирські перевезення

“Укрзалізниця” не планує підвищувати вартість квитків на більшість пасажирських поїздів. У компанії наголошують, що тарифи на плацкарт, купе та другий клас “Інтерсіті” залишаються незмінними з 2021 року, а їхній перегляд можливий лише за рішенням держави.

Як пише Delo.ua, про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Хто встановлює тарифи на залізничні квитки

В "Укрзалізниці" пояснили, що компанія не має повноважень самостійно змінювати вартість пасажирських квитків. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом регулюються державою.

Відповідно до чинного законодавства, тарифи у внутрішньому та міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад і територій України за погодженням із Міністерством економіки.

Порядок застосування цих тарифів визначається окремими нормативними документами, які регулюють організацію пасажирських залізничних перевезень.

Чому вартість квитків може відрізнятися

В "Укрзалізниці" зазначили, що у 2026 році для преміального сегмента пасажирських перевезень почала діяти система динамічного ціноутворення. Вона стосується вагонів СВ та першого класу поїздів "Інтерсіті".

Вартість таких квитків може змінюватися залежно від кількох факторів:

сезону;

дня тижня;

часу придбання квитка;

рівня заповненості поїзда.

У компанії наголошують, що подібна модель є поширеною у світі та використовується не лише залізничними перевізниками, а й авіакомпаніями та іншими сервісами.

Чи зміняться ціни на звичайні квитки

"Укрзалізниця" заявила, що держава продовжує підтримувати доступність залізничних перевезень для населення, зокрема мешканців прифронтових регіонів.

Тарифи на проїзд у плацкартних і купейних вагонах, а також у вагонах другого класу поїздів «Інтерсіті» залишаються соціально орієнтованими.

У компанії уточнили, що ціни на такі квитки не переглядалися з 2021 року.

Нагадаємо, з 22 липня вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищать і приведуть до рівня тарифів на громадський транспорт Києва. Найдешевший квиток коштуватиме 30 грн у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий".