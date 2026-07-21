Президент Азербайджану заявив, що у Баку пройшли таємні переговори щодо завершення війни в Україні

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що в середині липня у Баку відбулася закрита зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та представників оточення президента РФ Володимира Путіна. За його словами, переговори могли стосуватися можливих шляхів припинення війни Росії проти України.

Як пише Delo.ua, про це інформує агентство Bloomberg.

За словами Алієва, азербайджанська влада не була поінформована про проведення цієї зустрічі.

"Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Ми не були присутні на переговорах, тому не можемо коментувати їхній зміст. Однак дані про польоти дають мені підстави стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася", - сказав президент Азербайджану.

Як зазначає Bloomberg, до неофіційної делегації з Німеччини входили колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та ексочільник федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек. Вони нібито зустрілися з представниками найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

За інформацією агентства, російську сторону представляли голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Валерій Фадєєв і колишній віцепрем'єр-міністр Росії, нинішній голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков.

Алієв зазначив, що якщо метою переговорів було сприяння припиненню війни між Росією та Україною, то такі зусилля можна лише вітати. За його словами, зустріч відбулася 12–14 липня.

Нагадаємо, найбагатші люди Росії, зокрема й представники найближчого оточення президента Володимира Путіна, упродовж останнього року вивели за кордон мільярди доларів. Головними причинами втечі капіталу стали побоювання щодо стабільності російської економіки, дефіцит державного бюджету та загроза примусової конфіскації приватного майна на користь держави.