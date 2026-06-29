В Украине увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью: зарплаты до 80 тыс. грн.

За год в Украине выросло как количество вакансий, доступных людям с инвалидностью, так и уровень зарплат в таких предложениях. По данным OLX Работа, рынок труда постепенно становится инклюзивнее: работодатели чаще открывают соответствующие вакансии и предлагают конкурентную оплату труда. В то же время в ряде профессий зарплаты для людей с инвалидностью даже превышают среднерыночные показатели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Специалисты маркетплейса провели исследование с целью выяснить, как меняется количество вакансий для людей с инвалидностью и как уровень зарплат в таких предложениях соотносится со средними показателями рынка.

Рост количества вакансий для людей с инвалидностью

В мае 2026 года на платформе было размещено 13 135 вакансий, доступных людям с инвалидностью, тогда как в мае 2025 года их насчитывалось 11 225. Таким образом, за год количество таких предложений выросло на 17%.

Динамика медианных зарплат за год

По данным OLX Работа, в вакансиях, открытых для людей с инвалидностью, также фиксируется положительная тенденция роста оплаты труда. В мае 2026 года медианная зарплата в таких предложениях составила 26,4 тыс. грн, что на 26% больше, чем годом ранее.

Топ-10 вакансий для людей с инвалидностью: где зарплаты выше рынка

Аналитики OLX Работа в Украине сравнили 10 вакансий с высокими медианными зарплатами, доступных для людей с инвалидностью в мае 2026 года, со средними зарплатами на рынке по соответствующим профессиям.

Самый высокий уровень оплаты среди таких предложений зафиксирован для штукатуров – 80 тыс. грн, что на 23% превышает средний показатель рынка для этой специальности (65 тыс. грн).

Далее в рейтинге:

фасадники – 75 тыс. грн против 57 тыс. грн по рынку ( +32% );

каменщики – 73,3 тыс. грн против 57,5 тыс. грн ( +27% );

дальнобойщики – 60 тыс. грн против 58,8 тыс. грн ( +2% );

стоматологи – 60 тыс. грн против 32,5 тыс. грн ( +85% );

рихтовщики – 56,3 тыс. грн против 50 тыс. грн ( +13% );

монтажники – 50 тыс. грн против 35 тыс. грн ( +43% );

автомаляры – 50 тыс. грн против 37,8 тыс. грн ( +32% );

маляры – 50 тыс. грн против 35,9 тыс. грн ( +39% );

автоэлектричества – 50 тыс. грн против 42,5 тыс. грн ( +18% ).

Вывод

Результаты исследования показывают постепенное усиление инклюзивности украинского рынка труда. Работодатели все чаще открывают вакансии для людей с инвалидностью, а уровень оплаты в таких предложениях продолжает расти. Это свидетельствует не только о росте спроса бизнеса на кадры, но и об изменении подходов к найму и оценке кандидатов.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил два новых порядка, детализирующих практическое исполнение обновленного законодательства по обеспечению права людей с инвалидностью на труд. Принятые решения касаются усиления контроля над выполнением норматива рабочих мест, а также введения четкой оценки работодателей, претендующих на государственные льготы.