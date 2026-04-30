Работодателям выплатили 328 млн грн за создание инклюзивных рабочих мест: кто имеет право на компенсацию

С августа 2023 года почти 4000 работодателей получили более 328 млн. гривен компенсаций за создание безбарьерных условий труда. Средний размер одной выплаты составляет 80 тыс. грн. Инклюзивные рабочие места созданы для более 4,5 тысячи человек с инвалидностью.

В 2026 году предельные суммы компенсаций зависят от группы инвалидностью работника:

для I группы выплата составляет 129 705 грн;

для ІІ группы - 86 470 грн.

Наибольшее количество компенсаций зафиксировано в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской, Винницкой, Волынской областях и Киеве.

Кто имеет право на компенсацию?

Право на финансовую помощь имеют :

работодатели, трудоустроившие лиц с инвалидностью I или II группы; компании, оборудовавшие зону для ветеранов, вернувшихся на работу после службы;

ФЛП или самозанятые лица с инвалидностью I или II группы, организовавшие собственное место активности после 18.03.2025;

уволены в запас военные с инвалидностью, возобновившие предпринимательскую деятельность после 18.03.2025.

Средства можно потратить на:

закупку тактильных материалов для полов и лестниц;

перил и раздвижных дверей;

лестничных подъемников и платформ;

кресел колесных с электроприводом;

специализированной мебели;

компьютерной техники с защитой глаз;

средств связи для слабослышащих.

Подать заявление на получение средств можно дистанционно через портал "Действие" или лично в центре занятости.

Напомним, в странские компании получили более 2,76 млрд грн штрафов за невыполнение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью.