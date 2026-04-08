Более 2 млрд грн санкций: работодателей штрафуют за отсутствие работников с инвалидностью

люди с инвалидностью
Работодателей штрафуют за отсутствие работников с инвалидностью

Украинские компании получили более 2,76 млрд грн штрафов за невыполнение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Opendatabot.

Трудоустройство людей с инвалидностью

В 2025 году украинские работодатели получили в среднем 317 тысяч гривен штрафа за невыполнение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью.

В общей сложности санкции применили к 8 697 компаниям. Суммарный объем штрафов превысил 2,76 миллиарда гривен.

Количество нарушителей составляет около 10% всех работодателей, которые обязаны обеспечивать рабочие места для людей с инвалидностью. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был значительно выше – 17,5%, а к началу полномасштабной войны – лишь 2,5%.

За год средний размер штрафа вырос на 20%.

В общей сложности под требования закона в 2025 году подпадали 88 705 компаний с численностью от восьми работников. Это на 2% меньше, чем годом ранее.

Фото 2 — Более 2 млрд грн санкций: работодателей штрафуют за отсутствие работников с инвалидностью

Напомним, правительство приняло постановление, которое упростит и стандартизирует обустройство инклюзивных рабочих мест. Теперь действует единый порядок, подробно описывающий механизмы ремонта, перепланировки и дооборудования помещений, делая их полностью доступными для людей с инвалидностью.

Автор:
Ольга Опенько