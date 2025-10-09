Запланована подія 2

Робочі місця для людей з інвалідністю стануть повністю інклюзивними: уряд затвердив єдиний стандарт

Робочі місця стануть повністю доступними для людей з інвалідністю / Depositphotos

Уряд ухвалив постанову, яка спростить і стандартизує облаштування інклюзивних робочих місць. Тепер діє єдиний порядок, що детально описує механізми ремонту, перепланування та дообладнання приміщень, роблячи їх повністю доступними для людей з інвалідністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Документ допоможе роботодавцям адаптовувати робочі місця до індивідуальних потреб людей з різними видами порушень – рухових, зору, слуху чи інших.

Це сприятиме розширенню можливостей працевлаштування людей з інвалідністю та кращій їх інтеграції на ринку праці.

Процедура адаптації робочого місця включає кілька етапів: подання заяви, оцінку потреб працівника, залучення фахівців, визначення необхідних заходів, виконання робіт і підсумкову оцінку результатів.

  Розроблені спеціальні рішення для різних категорій громадян:

  • для людей з порушеннями опорно-рухового апарату – облаштування пандусів, поручнів, безбар’єрних маршрутів, адаптованих санітарних приміщень та евакуаційних виходів;
  • для людей із порушенням зору – нанесення тактильних смуг, використання шрифту Брайля, контрастного маркування, звукових сигналів і спеціальних програм;
  • для людей із порушенням слуху – встановлення візуальних покажчиків, текстових інструкцій, індукційних петель, забезпечення перекладу жестовою мовою;
  • для людей з ампутацією кінцівок – безбар’єрний доступ, поручні, важільні ручки та інші елементи зручності.

У міністерстві зазначили, що витрати на проведення таких заходів можуть покриватися за рахунок Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або інших передбачених джерел.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності суттєві зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики, що кардинально змінять підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.

Автор:
Тетяна Бесараб