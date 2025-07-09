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Люди з інвалідністю отримають нові можливості на ринку праці: що зміниться з 2026 року
З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності суттєві зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики, що кардинально змінять підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Як зазначається, буде більше можливостей для інтеграції та адаптації на ринку праці. Також будуть стимули для роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю.
Основні зміни:
- запроваджується квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю — як для приватного, так і для державного сектору;
- скасовуються застарілі заборони на види робіт — дозволено працевлаштування на ту діяльність, яка не шкодить здоров’ю або безпеці людини з інвалідністю та оточуючим;
- запроваджується соціальний супровід при працевлаштуванні — як для самої людини з інвалідністю, так і для роботодавця;
- новий підхід до виконання квоти: стимулювання замість штрафів, можливість компенсувати часткову зайнятість або створити доступне робоче місце.
Заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Рада" зазначив, що в Україні наразі лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовані, тоді як у країнах ЄС цей показник коливається від 50 до 70%.
"Ми змінюємо цей підхід. Водночас, нашою метою є не формальне виконання квот, а реальна якісна зайнятість. Люди з інвалідністю мають жити гідно, з можливістю працювати та бути частиною економіки країни", — підкреслив Василенко.
Нагадаємо, з початку року Державна служба зайнятості надала свої послуги понад 20 тисячам осіб з інвалідністю, що на 14% більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільше людей з інвалідністю влаштували на Житомирщині та Львівщині - 1,5 тисяч осіб.