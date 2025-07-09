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Люди с инвалидностью получат новые возможности на рынке труда: что изменится с 2026 года

работа
Украина изменяет подход к трудоустройству людей с инвалидностью / Depositphotos

С 1 января 2026 года в Украине вступят в силу существенные изменения в законодательство, разработанные Министерством социальной политики, которые кардинально изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, будет больше возможностей для интеграции и адаптации на рынке труда. Также будут стимулы для работодателей активнее трудоустраивать людей с инвалидностью.

Основные изменения:

  • вводится квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью как для частного, так и для государственного сектора;
  • отменяются устаревшие запреты на виды работ – разрешено трудоустройство на ту деятельность, которая не вредит здоровью или безопасности человека с инвалидностью и окружающим;
  • вводится социальное сопровождение при трудоустройстве как для самого человека с инвалидностью, так и для работодателя;
  • новый подход к выполнению квоты: стимулирование вместо штрафов, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.

Заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко в эфире телемарафона "Єдині новини" на телеканале "Рада" отметил, что в Украине только 16% людей с инвалидностью трудоустроены, тогда как в странах ЕС этот показатель колеблется от 50 до 70%.

"Мы меняем этот подход. В то же время, наша цель — не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны", — подчеркнул Василенко.

Напомним, с начала года Государственная служба занятости предоставила свои услуги более 20 тысячам человек с инвалидностью, что на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше всего людей с инвалидностью устроили в Житомирской и Львовской — 1,5 тысяч человек.

Автор:
Татьяна Бессараб