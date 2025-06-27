В Украине растет трудоустройство лиц с инвалидностью: в каких областях больше всего

С начала года Государственная служба занятости предоставила свои услуги более 20 тысячам человек с инвалидностью, что на 14% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше всего людей с инвалидностью устроили в Житомирской и Львовской — 1,5 тысяч человек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что численность лиц с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 1,4 тысяч человек с инвалидностью зарегистрировались в Житомирской области, более чем по 1,3 тысячи — во Львовском, Полтавском и Черкасском центрах занятости.

С начала года получили работу 3,8 тысяч человек с инвалидностью, что на 11% больше, чем за 5 месяцев прошлого года. Чаще работу получали клиенты Львовского (333), Черкасского (279) и Днепропетровского центров занятости (256).

Кроме того, на 37% выросло количество лиц с инвалидностью, проходивших профессиональное обучение. Если в прошлом году за 5 месяцев их число составляло 977 человек, то в этом году этот показатель достиг уже 1,3 тысячи.

Также рост наблюдается в количестве полученных ваучеров: 500 за отчетный период в прошлом году и 632 сейчас, что больше на 26,5%.

Почти на 30% увеличилась численность лиц с инвалидностью, приобщившихся к общественным работам и трудоустройству временного характера. Если в прошлом году их было чуть больше 700 человек, то сейчас насчитывается уже почти тысяча.

Численность безработных, охваченных профориентационными услугами среди числа лиц с инвалидностью составляет 16,5 тысяч, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Напомним, почти 1500 участников боевых действий и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения. Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.