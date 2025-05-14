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Около 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения

работник, оборудование
Украинцы активно приобщаются к программе бесплатного обучения. / Freepik

Государственная служба занятости Украины продолжает экспериментальный проект, предлагающий бесплатное профессиональное обучение для участников боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью, пострадавших из-за войны войны. С начала 2025 почти 1500 украинцев воспользовались возможностью повысить свои профессиональные навыки в рамках проекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные службы занятости.

Благодаря государственной инициативе люди получили новые знания, развили полезные навыки и существенно повысили свой профессиональный уровень. Из них:

  • 1322 участника боевых действий;
  • 137 человек с инвалидностью в результате войны.

В рамках программы 89% участников повысили свою квалификацию, а 11% — овладели новой профессией.

Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.

Обучение проходит в 8 современных Центрах профессионально-технического образования службы занятости, работающих в Днепре, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове, Ровно, Сумах и Ивано-Франковске.

Кандидаты на обучение могут выбрать одну из 98 рабочих профессий или усовершенствовать навыки по более чем 400 программам. Для удобства предусмотрены разные формы обучения: очная (днем или вечером), дистанционная, дуальная и смешанная. По окончании обучения выдается документ государственного образца.

Напомним, в 2025 году 9083 украинца получили уникальный возможность получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение от Министерства экономики и Службы занятости Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук