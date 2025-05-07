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Уже более девяти тысяч украинцев получили ваучеры на обучение и получили новую профессию
В 2025 году 9083 украинца воспользовались уникальной возможностью обрести новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение от Министерства экономики и Службы занятости Украины.
Об этом сообщила служба занятости.
Наиболее безвозмездным обучением заинтересовались люди в возрасте сорока пяти и старше лет.
Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:
- 6937 человек в возрасте 45+;
- 1328 внутри перемещенных лиц;
- 530 человек с инвалидностью;
- 285 участников боевых действий;
- 2 человека, уволившихся с военной службы;
- 1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.
Больше ваучеров на бесплатное обучение выдано в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях. Самыми популярными профессиями и специальностями среди кандидатов стали: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.
Стоит отметить, что ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства. При этом обучение можно пройти как в профессионально-технических, так и в вузах.
Напомним, по состоянию на 2025 год почти 7000 украинцев получили ваучер на безвозмездное обучение, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.