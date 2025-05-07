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Уже более девяти тысяч украинцев получили ваучеры на обучение и получили новую профессию

женщина, швея, нити
9 тысяч украинцев получили ваучеры на безвозмездное обучение. / Freepik

В 2025 году 9083 украинца воспользовались уникальной возможностью обрести новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение от Министерства экономики и Службы занятости Украины.

Об этом сообщила служба занятости.

Наиболее безвозмездным обучением заинтересовались люди в возрасте сорока пяти и старше лет.

Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:

  • 6937 человек в возрасте 45+;
  • 1328 внутри перемещенных лиц;
  • 530 человек с инвалидностью;
  • 285 участников боевых действий;
  • 2 человека, уволившихся с военной службы;
  • 1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.

Больше ваучеров на бесплатное обучение выдано в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях. Самыми популярными профессиями и специальностями среди кандидатов стали: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.

Стоит отметить, что ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства. При этом обучение можно пройти как в профессионально-технических, так и в вузах.

Напомним, по состоянию на 2025 год почти 7000 украинцев получили ваучер на безвозмездное обучение, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.

Автор:
Татьяна Ковальчук