Уже более девяти тысяч украинцев получили ваучеры на обучение и получили новую профессию

В 2025 году 9083 украинца воспользовались уникальной возможностью обрести новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение от Министерства экономики и Службы занятости Украины.

Об этом сообщила служба занятости.

Наиболее безвозмездным обучением заинтересовались люди в возрасте сорока пяти и старше лет.

Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью:

6937 человек в возрасте 45+;

1328 внутри перемещенных лиц;

530 человек с инвалидностью;

285 участников боевых действий;

2 человека, уволившихся с военной службы;

1 человек, в отношении которого установлен факт лишения свободы.

Больше ваучеров на бесплатное обучение выдано в Днепропетровской, Львовской и Хмельницкой областях. Самыми популярными профессиями и специальностями среди кандидатов стали: медсестринство, медицина, повар, социальный рабочий и водитель автотранспортных средств.

Стоит отметить, что ваучер дает право повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений с лицензией Министерства образования и науки Украины. Их список каждые три месяца публикуется на сайте ведомства. При этом обучение можно пройти как в профессионально-технических, так и в вузах.

Напомним, по состоянию на 2025 год почти 7000 украинцев получили ваучер на безвозмездное обучение, чтобы овладеть новой профессией или специальностью или повысить свою квалификацию.