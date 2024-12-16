Ваучеры на обучение: кто из украинцев может получить до 1000 евро

В Украине до 31 декабря идет регистрация на программу переобучения и повышения квалификации для жителей Киевской и Черниговской областей в рамках проекта "Жизнеспособность+: экономическая интеграция ВПЛ и пострадавших от войны". Инициатива осуществляется при поддержке Минэкономики и Международной организации по миграции (МОМ), финансирование обеспечивает Немецкий банк развития (KfW).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

Мероприятия по развитию профессиональных навыков направлены на усиление экономического развития общин путем повышения конкурентоспособности соискателей работы на местных рынках труда.

Кто сможет получить ваучеры

Внутри перемещенные лица, вернувшиеся домой украинцы, ветераны, молодежь, женщины и другие жители пострадавших от войны общин в трех областях — Сумской, Черниговской и Киевской, смогут получить новые профессиональные навыки, повысить уровень квалификации и интегрироваться в современный рынок труда.

О программах обучения

В настоящее время программы обучения охватывают ряд направлений:

· курсы профессиональной подготовки и переподготовки: массажист, повар, кондитер, пекарь, водители разных категорий, портной, закройщик, швея;

· семинары по карьерному развитию;

· карьерные консультации;

· социально-коммуникативные тренинги.

Что известно о проекте

В рамках проекта "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" общины трех областей смогут получить поддержку в 20 миллионов евро.

В частности, планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса:

· 150 грантов до 7 тыс. евро для микропредприятий;

· 90 грантов до 20 тыс. евро для малых предприятий;

· 45 грантов до 15 тыс. евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, 4 экономических кластера получат гранты до 80 тыс. евро для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.

Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Собственное дело" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.

Более 30 тысяч специалистов для нужд бизнеса подготовили в центрах профтехобразования Государственной службы занятости с начала 2024 года.