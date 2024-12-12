Более 30 тыс. украинцев в течение года овладели новой профессией в центрах профтехобразования

Более 30 тысяч специалистов для нужд бизнеса подготовили в центрах профтехобразования Государственной службы занятости с начала 2024 года.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума.

"Бизнес испытывает недостаток квалифицированных кадров. В то же время многие украинцы не могут найти работу, поскольку их профессиональные навыки не соответствуют потребностям работодателей. Однако люди готовы переучиться, овладевать новыми актуальными для рынка трудами профессиями и специальностями" , — отметила она.

С начала текущего года 23 тысяч украинцев получили ваучеры на обучение, а более 30 тысяч человек прошли обучение в центрах профессионально-технического образования.

Заместитель министра экономики подчеркнула, что сейчас идет реформа этих центров, которая включает привлечение бизнеса в наблюдательные советы ЦПТО. Это позволит предпринимателям влиять на подготовку специалистов, в которых они нуждаются сегодня, корректировать учебные программы в соответствии с требованиями бизнеса и их продолжительность, а также заказывать подготовку специалистов по новым профессиям.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что учреждения профтехобразования становятся более современными, в частности, совершенствуют свою материально-техническую базу.

Центры профтехобразования в Украине

В Украине работают 8 центров профтехобразования Госслужбы занятости — в Одессе, Полтаве, Днепре, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Сумах.

В центрах обучают специалистов по 98 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации.

Delo.ua сообщало, что в Минэкономики представили стратегию сокращения гендерного разрыва в оплате труда до 13,6%.

Добавим, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.