"В Украине много талантливых молодых дизайнеров, и мой Instagram переполнен их работами", — стилист Франк Вильде

С 2022 года Instagram берлинского стилиста Франко Петера Вильде наполнен собственными фотографиями в желто-голубых одеждах и украинской национальной одежде, сделанными в лифте. Таким образом, он привлекает внимание мирового сообщества к войне в Украине и призывает международных политиков и людей из разных стран поддерживать украинцев. Delo.ua удалось пообщаться с одним из самых ярых поклонников Украины, берлинским стилистом — Франком Петером Вильде — о его стиле, любви к украинской моде и поддержке Украины в эти трудные времена.

Франк Вильде – один из самых известных в Европе стилистов и активистов по правам людей. Он был гостем SHE Congress, который прошел в сентябре 2024 года, где выступил с речью в поддержку Украины. Несмотря на усталость из-за долгой поездки и нескольких воздушных тревог, звучавших с ночи до утра, он не изменил своих планов и посетил мероприятие.

Вильде был одет в вышиванку, широкие белые брюки и кроссовки Nike в украинских цветах, а в руках держал стильные очки от украинского бренда Ochis, изготовленные из переработанного кофе, из-за чего аксессуар имеет характерный запах утреннего напитка.

Во время вашего визита в Украину звучало много воздушных тревог. Какие у вас ощущения и мысли, когда вы слышите в Украине сигнал воздушной тревоги?

– Честно говоря, я не боюсь, но мне это очень не нравится. Например, в это утро я проснулся в пять часов из-за воздушной тревоги, и вместо страха я почувствовал только злобу. Я путешествовал более 24 часов и знал, что позже должен выступать с речью на SHE Congress. Мне был нужен отдых, и сигнал воздушной тревоги полностью нарушил мой график. Это все усложняет, и меня разозлило, потому что мне действительно нужен был отдых.

Украина страдает из-за агрессии России. Это огорчает и это ужасно. Россия не остановится, если Украина капитулирует. Люди, которые говорят, что потеряно всего четыре региона, не понимают угроз. Крым – не Россия, и Украина не должна идти на компромисс. Это если бы кто-нибудь захватил твой дом и сказал, что ты должен это принять.

Франк Петер Вильде во время выступления на SHE Congress 2024. Фото: Delo.ua

Давайте поговорим о вашем стиле и образах, которые вы создаете в поддержку Украины. Сколько стоит ваш образ, в котором вы одеты?

– Если собрать все вместе, то, вероятно, около 1000 евро, возможно, даже больше. Но сегодня мой образ не только украинских дизайнеров. К примеру, кроссовки – они в украинских цветах, но это Nike, а не украинский бренд.

Какой самый дорогой украинский образ у вас есть?

– Самые дорогие вещи украинских дизайнеров в моей коллекции – это те, которые были изготовлены специально для меня. Это вышитая жилетка, которая стоит примерно €450, и серьги бренда Rudkovska стоимостью €600. Для меня это бесценные вещи, они ведь уникальные и сделаны для меня.

У меня есть две вышиванки ручной работы от украинских дизайнеров. Одна из них – розовая, это мой любимый цвет, и ее специально для меня изготовила Маруна (MARUNA BY MARIA). Она делает прекрасную фольклорную одежду, и создала эту розовую вышиванку только для меня. Это, пожалуй, один из моих самых уникальных элементов гардероба.

Instagram Франка переполнен работами украинских дизайнеров. Фото: Delo.ua

Кто из украинских дизайнеров вам нравится больше всего и с кем чаще всего сотрудничаете?

– Я люблю молодых, смелых украинских дизайнеров. Они создают более обычные и молодежные вещи, такие как вышитые футболки с веселыми слоганами. Также ценю классических дизайнеров, например, Etnodim, у которых я купил свою первую вышиванку. И, конечно, есть Gunia Project – их все любят. В Украине много талантливых молодых дизайнеров, и мой Instagram переполнен их работами.

Франк Петер Вильде одет в вещи украинского бренда. Фото: скриншот Instagram Франко Петера Вильде

Сотрудничаете ли с украинскими компаниями не по шоу-бизнесу?

– Я сотрудничал с украинскими компаниями и всегда спрашиваю, продолжают ли они вести бизнес в России или сотрудничают с представителями страны. Если да, я отказываюсь с ними работать. Я также сотрудничал с Новой Почтой. Это отличная компания.

Сколько времени нужно, чтобы выбрать необходимый образ, созданный украинскими дизайнерами?

– Зависит от фотосессии. Иногда нужно 3 часа, чтобы выбрать одежду и сделать удачный снимок, а иногда достаточно 10 минут. Всё зависит от того, что я хочу передать. Сейчас у меня уже большая коллекция украинских дизайнерских вещей, ведь многие поддерживают мой активизм и присылают мне одежду. Сначала я покупал многое, потому что мне очень нравится украинская мода, но теперь я получаю вещи напрямую от дизайнеров.

Однако мой активизм не всегда состоит в том, чтобы носить одежду украинских дизайнеров и делать фото. Я поддерживаю Украину и другими способами, например через хештеги, политические заявления и поддержку более глобальных вопросов, таких как демократия и гуманность. Кроме того, публично выступаю на демонстрациях, чтобы призвать европейские власти к действиям. Это большая часть моего активизма. Несмотря на мою нейтральность и пацифизм, я поддерживаю украинскую армию, требую доставки оружия Украине и делаю громкие политические заявления, которые действительно способствуют политическим решениям.

Я также поддерживаю протесты людей в Грузии, выступаю в защиту политических заключенных в Беларуси, а также поддерживаю Израиль в борьбе с терроризмом, который, как и в Украине, поддерживается Ираном. Те же дроны, что атакуют Украину, атакуют и Израиль. Хотя Украина является моим основным фокусом, я также поддерживаю другие важные дела. Мой Instagram отображает мои личные взгляды, я не представляю никакой организации или политической партии, хотя сотрудничаю с некоторыми группами.

Instagram берлинского стилиста Франка Петера Вильде наполнен собственными фотографиями в желто-голубой и украинской национальной одежде. Фото: скриншот Instagram Франка Петера Вильде

Я вижу у вас шеврон NAFO. Можете рассказать о сотрудничестве с ними?

– Это уже третья кампания по сбору средств вместе с NAFO, и я очень горжусь этим. NAFO – это надежная организация, и наши усилия помогают украинским защитникам на передовой, оперативно снабжая их автомобилями и дронами. Я не просто организую кампании по сбору средств – я лично еду в Украину, чтобы передать эти вещи, потому что верю, что личное присутствие имеет значение.

Мне также нравится это сотрудничество, потому что я прохожу из квир-активизма, и есть стереотип, что Украина гомофобна, особенно в армии, но это неправда. Это больше российский нарратив. Украина движется в совершенно другом направлении, в то время как российский режим становится все более гомофобным. Украина строит более инклюзивное общество, и это для меня важно.

Вильде вместе с NAFO собирает средства для украинской армии. Фото: скриншот Instagram Франка Петера Вильде

Как вы успеваете совмещать все – активизм и все остальные дела?

– Я очень связан с украинскими организациями, поэтому меня часто приглашают выступать на их акциях и демонстрациях. Для меня политический аспект столь же важен, как и мода. Когда я участвую в больших мероприятиях, таких как День Независимости Украины или демонстрации 24 февраля, я всегда надеваю что-то, что делает четкое заявление – обычно это что-то желто-голубое, чтобы издали было видно, что это об Украине.

Что бы вы пожелали украинскому народу сейчас?

– Я желаю, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы Россия была побеждена и все похищенные дети были возвращены. Я хочу, чтобы Россия ответила за свои военные преступления, и надеюсь, что Украина присоединится к ЕС и НАТО.