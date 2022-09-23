От хобби к бизнесу: как любовь к вышиванкам и коллекция в несколько тысяч экспонатов переросла в запуск собственного бренда

Как удалось совместить украинское культурное наследие с диджитализацией, творчество и бизнес, рассказал коллекционер, соучредитель бренда “Витвори” Дмитрук Евгений.

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"Мне всегда импонировало выражение о том, что на любимой работе не придется работать ни одного дня. Я никогда не искал какое-то одно "дело своей жизни", меня манило и привлекает много занятий. Считаю, что стоит тратить себя на то, что правдиво вдохновляет и восхищает. Одной из моих страстей стало народное искусство. Оно настолько поразило меня, что в какой-то момент я задумался, возможно ли трансформировать его в бизнес?", - говорит коллекционер, соучредитель бренда “Витвори” Евгений Дмитрук.

Так, собрав антикварную коллекцию из более 1300 уникальных рубашек, Евгений с женой создали онлайн-конструктор вышиванок.

Как народное искусство заполонило сердце предпринимателя

Эта любовь началась еще в 2005 году, когда на выставке "Наше Рождество" в Украинском доме Евгений заметил кромки Полтавщины. Он был поражен их орнаментом. Они напомнили ему коллекции авангардистов и кубистов в европейских музеях. И осознал, что такие реликвии – это часть неповторимой украинской культуры. Тогда это вдохновило Евгения и он сам захотел стать владельцем кромки.

До этого знакового события он также интересовался многообразием украинской культуры, традициями и наследием каждой области. Но почему именно та полтавская кромка стала началом изменений в его мировоззрении.

Она зажгла огонь, который двигал собирать вышитые реликвии со всей Украины. Потому что орнаменты каждой области, каждого района — вобрали в себя местные истории, посторонние влияния, и выражают аккумулированные художественные вкусы целых поколений местных жителей. Евгений Дмитрук Коллекционер, соучредитель бренда “Витвори”

С того момента начались поиски старинных образцов, в том числе и вышитых сорочек. Первой реликвией стала рубашка, которую посоветовал приобрести знакомый художник. Дальше завертелось…

Евгений с женой стали постоянными гостями в антикварных магазинах, на блошиных рынках и устраивали поездки по всей Украине, чтобы пополнить коллекцию новыми экспонатами. Сейчас их коллекция насчитывает 1380 вышитых рубашек, а вся коллекция из полотенец, юбок, кожухов, обуви – почти 5 тысяч экспонатов.

Как монетизировать любовь к вышиванкам

Со временем Евгений начал задумываться, как начать зарабатывать на своем увлечении. Было несколько вариантов.

Вариант №1

Сдавать одежду в аренду для фотосессий, торжественных праздников, съемок или мероприятий, супруги даже не рассматривали. Хотя этот метод вероятно первый, что приходит в голову, потому что кажется, что это приносило бы хоть какой-то неопределенный доход. Но Евгений слишком ценит произведения искусства, чтобы медленно уничтожать их, давая в пользование разным людям. Одежда изнашивается, портится, пачкается. Кроме того, собрав коллекцию Евгений с супругой углубились в международные музейные правила и нормы сохранения экспонатов. Оказалось, что сниматься на фото/видео (даже для благотворительных арт-проектов, даже за большие деньги) в старинных рубашках (или другой одежде) запрещено. Древняя ткань настолько нежная, что уже вспышка фотокамеры может нанести ей вред, не только контакт с телом или макияжем. Так что об этом варианте они забыли.

Вариант №2

Начать "этногалерею". Но профессионально содержать частный музей космически дорого — нужно снимать помещение, обеспечивать безопасность и надлежащие условия. А еще нужно грамотно разработать экспозицию, которая не просто хаотично выставляет "все, что имеем", а рассказывает зрителям свою story, причитается, как открытая книга.

Вариант №3

Создание собственного контента и сувенирной продукции. Это может быть как вариант мерча (от открыток до футболок), так и создание собственных фотобанков. Последний они тоже решили реализовать, в частности после того, как начали оцифровывать свою коллекцию. Каждый экспонат супругов тщательно фиксировали на камеру, делали до 46 фотоснимков, чтобы передать реальную картинку. Это и стало первым бизнесом, связанным с народным искусством. Они продавали фото для издательств, книжных магазинов, ученых и т.п.

По мере того, как супруги описывали и оцифровывали вышитые рубашки, они должны были разбираться в кроях и особенностях вышивки из разных регионов. Постепенно предпринимателям стали открываться закономерности кроев и вариантов вышивки. Таким образом, они стали понимать, какие из них были более распространенными, а какие встречаются поодиночке. Тогда у супругов и появилась идея производить реплики рубашек, которая впоследствии реализовалась в виде онлайн-конструктора вышитых рубашек.

Старт бизнеса во время войны

Благодаря сделанным ранее фотосессиям у супругов появилась целая библиотека образцов вышивки и узоров. Осталось только научиться составлять из этих образцов схемы вышивки.

"Тогда мы осознали, что чтобы не штамповать партии одинаковых реплик - нужно предлагать каждой заказчице - уникальное произведение, а для этого можно совмещать в каждой рубашке узоры из разных старинных рубашек-прототипов", - говорит Евгений.

Так появилась идея разработать платформу с онлайн-конструктором вышитых сорочек. Посетитель сайта может создать собственное уникальное изделие. Узор, фасон, цвета, длина, рукава и горловина – все это выбирает клиент. И это не просто о хорошей картинке, а еще и о смыслах и добавленной ценности, которую получит потребитель, приобщаясь к созданию определенной вещи.

После онлайн-создания, заказчик больше не имеет с ним хлопот - предприниматели изготовляют и присылают уже готовую вышиванку. Ее стоимость стартует от 5 тысяч – все зависит от узора и кроя.

"Наш проект не предусматривает шоурума, где можно примерить готовые вещи. Это своеобразная онлайн-студия, где клиент – это художник, который создает собственный образ вышиванки своей мечты. Мы же только превращаем персональное видение автора в реальность", - добавил Евгений.

Цена вопроса

В контексте запуска бизнеса финансовую составляющую можно разложить на несколько блоков.

Во-первых, это самая коллекция вышиванок, поскольку именно она фактически стала основой для прототипов. Поскольку они собирали коллекцию почти 17 лет, цены были не такие, как сейчас. Главный вопрос действительно в другом – сколько нужно собрать рубашек, чтобы сделать конструктор? Конструктор позволяет миксовать рубашки – один стиль может содержать 5 образцов, а в среднем нужно свыше десятка, чтобы было из чего выбирать.

Во-вторых, это стоимость разработки самого сайта. Для себя предприниматели искали и тестировали разные варианты, все это был длительный и хлопотный процесс, поэтому цена каждый раз менялась в зависимости от технического задания. Как в случае с вышиванками, сложно назвать окончательную сумму. Возможно, если бы это был классический онлайн-магазин, ответить на этот вопрос было проще, говорит Евгений.

В третьих, это время. Инвестиция времени ничуть не уступает финансовым вкладам. Чтобы сделать онлайн-конструктор предприниматели оцифровывали своими силами собственную коллекцию рубашек, а на это ушли целые месяцы.

И хотя полномасштабное вторжение России в Украину полностью перепортило нам все планы – затянуло разработку ресурса, заставило искать новых поставщиков, мы не сдались, как и многие бизнесы, только становящиеся сильнее благодаря испытаниям. Война — это время для украинцев осознать, увидеть и прикоснуться к своей культурной и исторической идентичности. Когда как не сейчас? Поэтому, несмотря на все сложности, откладывать этот проект я просто не мог. Евгений Дмитрук Коллекционер, соучредитель бренда "“Витвори”

Супруги вдвоем создали этот проект и продолжат развивать вместе. Они задумывали этот проект во время полного локдауна, поэтому бизнес-модель базируется на сплошном аутсорсе – почти все, от создания сайта до производства – по договорам с подрядчиками. Сейчас супруги только стартуют, но уже думают о новых возможностях платформы.

Их бренд появился совсем не быстро. От первой приобретенной вышитой рубашки до создания собственного онлайн-конструктора исполнилось 17 лет. Но иногда, казалось бы временное увлечение и очередное хобби, может стать, если не делом всей жизни, то по крайней мере постоянным бизнесом.