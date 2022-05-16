"Будем шить до самой победы Украины": как компания "UKR COSSACKS" переориентировала швейный цех кожаных изделий в производство плитоносок

Корреспондентка Delo.ua побывала на производстве амуниции, где шьют плитоноски и другие аксессуары для ВСУ и теробороны. Изначально на предприятии производили изделия из кожи, но после вторжения российских оккупантов в Украину, основатели компании решили заняться пошивом военной амуниции, чтобы обеспечить снаряжением защитников страны.

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Основателями компании "UKR COSSACKS" являются начальник производства Сергей Зуб, финансовый директор Сергей Сумин и директор по маркетингу Андрей Сулименко. Предприятие находится в Киеве и до полномасштабной войны компания занимались пошивом изделий из кожи. Однако после вторжения российских войск в Украину основатели предприятия решили переориентировать производство, чтобы начать шить амуницию для украинских солдат и теробороны.

Все начиналось с идеи, говорит финансовый директор производства Сергей Сумин. Из технического помещения в Киеве три единомышленника с начала полномасштабной войны за четыре дня смогли запустить три конвейерных цеха, где люди шьют плитоноски и другие аксессуары для военных.

Производство "UKR COSSACKS".

“До полномасштабной войны мы занимались исключительно пошивом изделий из кожи. Но ситуация в стране привела к тому, что нам пришлось сделать импровизированный цех. Мы решили, что остаемся в городе и будем делать то, что умеем. Для перезапуска нам хватило четыре дня, чтобы понять как действовать и организовать работу", - говорит директор по маркетингу Андрей Сулименко.

Руководство и специалисты одного украинского завода, который давно производит плитоноски, поделились с ребятами лекалами и технологией пошива.

“Мы учились на ходу и в этом нам помог один украинский завод, который давно занимается пошивом амуниции. Мы просто пришли к ним, рассказали кто мы, а они, в свою очередь, предоставили все лекало и всячески помогали. Мы всегда спрашиваем и просим помощи, если она нужна, поэтому это один из ключевых моментов, который помог нам запуститься”, - подчеркнул начальник производства Сергей Зуб.

Предприниматели сперва запустили три цеха, а на сегодняшний день их семь, которые находятся на разных предприятиях, где изначально не было оборудования и швей, которые могли бы начать производить плитоноски и другую амуницию.

Аксессуар к плитоноске

Основатели производства искали людей через свой канал в Telegram, звонили знакомым, чтобы призвать их помочь запустить производство. Много людей отозвались и начали работать бесплатно, а также привезли свои швейные машинки.

Само производство находится в подвальном помещении и рядом есть оборудованный бункер, где можно было спастись от обстрелов. Когда Киев находился под постоянными обстрелами российских войск, сотрудники решили жить на производстве со своими семьями и животными, чтобы не прекращать работу, соответственно быть в безопасности.

“Люди приходили семьями, брали своих животных и жили на предприятии, так как тут безопасно. За это время мы стали настоящей семьей, так как много времени проводили вместе, прятались от обстрелов, а ночевали в помещении столовой”, - вспоминает Андрей.

В первые дни бомбежек работало 5 человек, включая основателей. Потом штат начал увеличиваться - в день к ним прибывало по 2-3 новых сотрудников. А по состоянию на начало мая 2022 года на производстве работает 50 человек. Спустя месяц после запуска предприятия основатели смогли найти деньги, чтобы платить людям зарплату, хотя они этого не ожидали и были удивлены, что могут помогать стране и немного зарабатывать.

Производство "UKR COSSACKS".

Какие задачи сотрудники выполняют в цехах

На производстве "UKR COSSACKS" шьют универсальные изделия, чтобы они подходили друг к другу. Вся амуниция шьется наперед, чтобы не останавливать производство.

Плитоноски - это первое, что они начали делать в первые дни полномасштабной войны, так как в них была острая необходимость. Потом они начали шить сумки под обойму, подсумки, разгрузки, аптечки, разгрузки на ногу и тд. В линейке - семь разных позиций.

Плитоноска с аксессуарами.

Все аксессуары имеют систему Molle, чтобы их было легко крепить к амуниции.

Цех № 1 - это то место, с которого все началось. Этот цех уже оборудован новыми швейными машинками, также сотрудники делают разметку на ткани, нарезают ленту для амуниции и происходит сам процесс сборки в готовые изделия.

Нам помогли найти робот-машину, которая полностью автоматизированная и делает строчки на ткани. Это машина помогает оптимизировать производство, так как она делает одинаковые операции. Человек своими руками делает разметку, а робот саму строчку. Оператору нужно заготовить детали, выставить нужную программу и запустить ее. Андрей Сулименко Директор по маркетингу "UKR COSSACKS"

По словам Сергея Зуба, когда у них появился робот, они не могли найти специалиста в Киеве, кто может ее настроить и объяснить как пользоваться. Но благодаря тому, что на производство пришли люди с разными навыками, они смогли разобраться и запустить ее.

Эта машина появилась 1,5-2 месяца назад и значительно облегчила работу специалистов.

Цех № 2 - раскройный, где в одиночку работает закройщик Олег. Он сам делает крой и настил на материале, чтобы передать заготовки в другой цех для пошива плитоносок и амуниции. Здесь же и небольшой склад заготовок. Склад готовой продукции находится отдельно.

Цех раскройки

В цеху № 3 делают другие заготовки и сборку самой амуниции.

Также на производстве начали шить шевроны с разными изображениями, которые рисуют дети.

Шеврон с рисунком ребенка.

“Мы бесплатно их будем клеить на плитоноски. Таким образом мы поддержим автора, который их создает”, - подчеркнул Андрей.

Проблемы с сырьем и финансами

На предприятии в день делают 150-200 плитоносок, но основатели убеждены, что могут производить до 400 изделий. Однако из-за проблем с поставками материалов эти цели невозможно достичь.

В Украине есть проблема с наличием материала, особенно качественного. Сейчас материал мы заказываем в Польше и если нужно, то сами ездим забираем его. Сергей Зуб Начальник производства "UKR COSSACKS"

Он говорит, что в Украине было только два предприятия, которые делали качественную стропу, и один из них был в оккупации, поэтому сейчас уже не работает. В составе стропы должен быть полиамид, а не нейлон. Нейлоновая стропа светится в ночное время, поэтому ее нельзя использовать, так как солдата будет видно в темное время суток. А полиамид такой же по свойствам как нейлон, но он не обладает светоотражающими свойствами.

Также у компании есть проблемы с финансами, так как изначально основатели вкладывали свои деньги в сумме около миллиона гривен, чтобы запустить производство. Они не зарабатывают деньги на производстве амуниции, ведь 90-95% всех изделий команда отдает военным бесплатно.

Плитоноска в готовом виде.

В компанию приходят заявки от военных и волонтерских организаций со списком нужной амуниции. После тщательной проверки лиц, которые обращаются, они передают заявленное количество амуниции. В компании проверяют заявки на плитоноски, так как был случай, когда они передали комплекты амуниции якобы волонтерам, но потом эти изделия находили на маркетплейсах.

Впрочем, некоторые изделия "UKR COSSACKS" все же продают тем, кто готов их купить, но это единицы комплектов.

Когда мы продаем один комплект, то за эти деньги потом можем сшить два комплекта и таким образом аккумулируем часть затрат. Порой мы видим, что у нас есть кассовый разрыв и никто не дает бесплатно материал, то нам приходится вкладывать свои деньги. Все финансовые сбережения, которые у нас были, мы вложили в производство. Сергей Сумин Финансовый директор "UKR COSSACKS"

Компания обращалась к крупному бизнесу и власти, чтобы привлечь деньги и продолжить шить плитоноски для военных. Однако никто не откликнулся донатить предпринимателей. Находились единицы среди фондов, волонтеров и малого бизнеса, кто смог выделить деньги. А из крупного бизнеса только один крупный банк принял решение оплачивать счета, которые приходили предпринимателям за материал, оборудование и тд.

Помогали и гражданские лица, которые отдавали свои швейные машины, автомобили, а собственник помещения отказался брать деньги за аренду.

Несмотря на все трудности и отсутствие финансов основатели компании "UKR COSSACKS" разрабатывают несколько проектов, чтобы начать зарабатывать и продолжить шить амуницию, чтобы бесплатно обеспечивать военных нужным снаряжением до самой победы Украины.