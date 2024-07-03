Копия иранского Shahed-136: Китай разрабатывает ударные беспилотники для РФ

Китайские и российские компании в прошлом году договорились о сотрудничестве в производстве аналога иранского беспилотника Shahed-136 и приступили к разработке и тестированию версии нового ударного дрона для подготовки к отправке в Россию.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, в настоящее время китайские беспилотники в Украине еще не используются.

В то же время, официальные лица США неоднократно заявили, что Китай напрямую не поставляет оружие и артиллерию стране-агрессору РФ, опасаясь западных санкций.

США пока не имеют безоговорочных доказательств того, что Китай посылает оружие России. Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявил спикер посольства Китая в США Лю Пенюй.

Китай сможет производить БПЛА быстрее

По словам чиновников, главная обеспокоенность состоит в том, что Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

Некоторые страны считают, что предоставление России беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов пересечет черту летальной помощи.

Как сообщил собеседник издания, по оценкам США, Китай размышляет над тем, стоит ли посылать полностью уже готовые беспилотники, но уж точно посылает "комплекты, которые можно превратить в ударные дроны".

Источники агентства не идентифицировали дрон, но китайские оборонные сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный дрон-камикадзе под названием Sunflower 200, который внешне похож на "Шахед".

В апреле Bloomberg News сообщило, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.

"Китай прилагает все усилия, любую возможность, чтобы утверждать, что каким-то образом он является нейтральным игроком в этой войне в Украине, но на самом деле КНР предоставляет длинный список компонентов двойного назначения, таких как станки и микроэлектроника, которые позволяют Россия продолжить эту агрессивную войну". в Украине", – заявила посол США в НАТО Джулианна Смит телеканалу Bloomberg.

Она подчеркнула, что внутри НАТО убеждены, что "КНР больше не является нейтральным игроком и предупредили Китай о риске остаться за спиной России в этой неспровоцированной агрессивной войне".

Завод по производству дронов в Татарстане

Ранее сообщалось, что россияне достигли прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ атакуют украинские города.

Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.

Украинская разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.