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Китай открестился от планов строительства для РФ подводного тоннеля в Крым
Министерство иностранных дел Китая считает сообщения западных СМИ о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их.
Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет Укринформ .
"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", - сказал Ван.
В Кремле не комментируют планы строительства подземного тоннеля
В Кремле также отказались комментировать информацию о строительстве тоннеля под Керченским проливом.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Такое даже не стоит комментировать", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оккупационный председатель Крыма Сергей Аксенов назвал статью о планах строительства тоннеля "ложью". Кроме того, он добавил, что подземный тоннель был одним из вариантов пересечения Керченского пролива, однако российские власти в результате остановились на строительстве моста.
РФ и Китай тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля
Как сообщило издание The Washington Post, российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, в конце октября провели тайные переговоры о строительстве подводного тоннеля, который соединит Россию с временно оккупированным Крымом. Для этого в Крыму уже зарегистрирован российско-китайский консорциум.
Стоимость тоннеля может составить 5 млрд долларов. КНР может получить право взимать плату за проезд по туннелю.
Западные эксперты полагают, что строительство Керченского тоннеля не состоится в краткосрочной перспективе. Но Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом в течение десятилетий.
По словам официальных лиц США и инженерных экспертов, строительство подводного тоннеля рядом с мостом столкнется с огромными техническими препятствиями. Проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма, и чьи компании могут попасть в ловушку экономических санкций, наложенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом на Москву.