Китайці допоможуть: РФ хоче побудувати тунель під Керченською протокою, щоб захиститися від українських атак

Російські та китайські бізнесмени, повʼязані з урядом, провели таємні переговори про будівництво підводного тунелю, який зʼєднає Росію з тимчасово окупованим Кримом.

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Про це пише The Washington Post.

РФ та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю

Зазначається, що переговори про будівництво тунелю відбулися наприкінці жовтня. Інформацію про це видання отримало від українських спецслужб, які перехопили низку електронних листів.

Також у Криму вже зареєстровано російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих у листуванні.

В одному з листів йдеться, що Китайська залізнична будівельна корпорація (CRCC) готова забезпечити будівництво залізничних та автодорожніх об'єктів будь-якої складності в Криму

Генеральним директором консорціуму є Володимир Калюжний, який у листах Георгію Мурадову, постійному представнику президента РФ у Криму, писав, що китайці готові стати генеральними підрядниками у проекті будівництва тунелю.

В одному з листів йдеться про те, що китайська будівельна корпорація CRCC братиме участь у проекті лише на умовах конфіденційності і в жодних документах не згадуватиметься через ризик потрапити під санкції.

В іншому листі йдеться про те, що проект готовий профінансувати китайський банк. Вартість тунелю може становити 5 млрд. доларів. Натомість КНР може отримати право стягувати плату за проїзд тунелем.

Будівництво зіткнеться з величезними технічними перешкодами

Як пише видання, в РФ зростає занепокоєння щодо безпеки Кримського мосту, який служить ключовою логістичною лінією для російських військових.

Західні експерти вважають, що будівництво Керченського тунелю не відбудеться в короткостроковій перспективі. Але Москва може розглядати його як проект, покликаний забезпечити безпечний зв'язок із Кримом на десятиліття.

"Переговори про будівництво тунелю підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерело глобальної підтримки", - йдеться у статті.

За словами офіційних осіб США та інженерних експертів, будівництво підводного тунелю поруч із мостом зіткнеться з величезними технічними перешкодами. Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які Сполучені Штати та Європейський Союз наклали на Москву.

"З огляду на ризики санкцій і саботажу, американські чиновники та експерти висловили здивування тим, що CRCC ризикнула втрутитися в цю справу", - пише The Washington Post.

Керченський міст - головна мішень для ЗСУ

Керченський міст залишається головною ціллю для ударів ЗСУ. Для його захисту країні-агресору РФ знадобиться дуже багато сил та коштів.

Міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами. Українські спецслужби передали американському телеканалу CNNексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент, коли використали експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст.