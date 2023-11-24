Китайцы помогут: РФ хочет построить туннель под Керченским проливом, чтобы защититься от украинских атак

Российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, провели тайные переговоры о строительстве подводного тоннеля, соединяющего Россию с временно оккупированным Крымом.

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Об этом пишет The Washington Post.

РФ и Китай тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля

Переговоры о строительстве тоннеля состоялись в конце октября. Информацию об этом издание получило от украинских спецслужб, перехвативших ряд электронных писем.

Также в Крыму уже зарегистрирован российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в переписке.

В одном из писем говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) готова обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в Крыму.

Генеральным директором консорциума стал Владимир Калюжный, который в письмах Георгию Мурадову, постоянному представителю президента РФ в Крыму, писал, что китайцы готовы стать генеральными подрядчиками в проекте строительства тоннеля.

В одном из писем говорится, что китайская строительная корпорация CRCC будет участвовать в проекте только на условиях конфиденциальности и ни в каких документах не будет упоминаться из-за риска попасть под санкции.

В другом письме говорится, что проект готов профинансировать китайский банк. Стоимость тоннеля может составить 5 млрд долларов. КНР может получить право взимать плату за проезд по туннелю.

Строительство столкнется с огромными техническими препятствиями

Как пишет издание, в РФ растет обеспокоенность по безопасности Крымского моста, который служит ключевой логистической линией для российских военных.

Западные эксперты полагают, что строительство Керченского тоннеля не состоится в краткосрочной перспективе. Но Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом в течение десятилетий.

"Переговоры о строительстве тоннеля подчеркивают решимость России сохранить свой контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, а также растущую зависимость Москвы от Китая как источник глобальной поддержки", - говорится в статье.

По словам официальных лиц США и инженерных экспертов, строительство подводного тоннеля рядом с мостом столкнется с огромными техническими препятствиями. Проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма, и чьи компании могут попасть в ловушку экономических санкций, которые Соединенные Штаты и Европейский Союз наложили на Москву.

"Учитывая риски санкций и саботажа, американские чиновники и эксперты выразили удивление тем, что CRCC рискнула вмешаться в это дело", – пишет The Washington Post.

Керченский мост – главная мишень для ВСУ

Керченский мост остается главной целью для ударов ВСУ. Для его защиты стране-агрессору РФ понадобится огромное количество сил и средств.

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, повлек за собой обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами. Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.