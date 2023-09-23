Путин расстроится. Буданов рассказал, какая судьба ждет Крымский мост.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время визита в США рассказал, что Крымский мост рано или поздно будет полностью уничтожен.

Об этом он рассказал в интервью TheWarZone.

На вопрос журналиста, будет ли Украина продолжать атаки на Крымский мост, буданов дал утвердительный ответ.

"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, поэтому закончим. Это только вопрос времени", - сказал глава разведки.

Буданов добавил, что единственное, что сможет сделать в такой ситуации президент России Владимир Путин – это только расстроиться.

Главный разведчик Украины также подтвердил успешные удары по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов".

"Он поврежден. Его пропеллер был поврежден, а также получил дыру на задней части корпуса справа. Это пробоина 50 на 100 сантиметров. Поэтому его отправят на ремонт, и этот корабль некоторое время проведет в доке.

Хронология атак по Крымскому мосту

Напомним, 2 сентября россияне заявили, что украинские морские беспилотники пытались атаковать Крымский мост.

В общем, мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, был поврежден дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, привел к обрушению двух пролетов автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной. Украинская сторона официально не признавала причастность к этому, но источник в правоохранительных органах сообщал Delo.ua, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами.