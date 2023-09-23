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Путин расстроится. Буданов рассказал, какая судьба ждет Крымский мост.

Путин расстроится. Буданов рассказал, какая судьба ждет Крымский мост.
Кирилл Буданов рассказал, какая судьба ждет Крымский мост. Фото: Офис президента

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время визита в США рассказал, что Крымский мост рано или поздно будет полностью уничтожен.

Об этом он рассказал в интервью TheWarZone.

На вопрос журналиста, будет ли Украина продолжать атаки на Крымский мост, буданов дал утвердительный ответ.

"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, поэтому закончим. Это только вопрос времени", - сказал глава разведки.

Буданов добавил, что единственное, что сможет сделать в такой ситуации президент России Владимир Путин – это только расстроиться.

Главный разведчик Украины также подтвердил успешные удары по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов".

"Он поврежден. Его пропеллер был поврежден, а также получил дыру на задней части корпуса справа. Это пробоина 50 на 100 сантиметров. Поэтому его отправят на ремонт, и этот корабль некоторое время проведет в доке.

Хронология атак по Крымскому мосту

Напомним, 2 сентября россияне заявили, что украинские морские беспилотники пытались атаковать Крымский мост.

В общем, мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, был поврежден дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, привел к обрушению двух пролетов автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной. Украинская сторона официально не признавала причастность к этому, но источник в правоохранительных органах сообщал Delo.ua, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта   был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами.

Автор:
Татьяна Гойденко