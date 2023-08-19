Взрывчатка в рулонах и дроны с огнеметами: глава СБУ рассказал детали атак по Крымскому мосту

Служба безопасности Украины вынашивала идею подрыва Крымского моста еще весной 2022 года. Для первой атаки по объекту была применена взрывчатка, обмотанная пленкой, а для второй – модернизированные морские дроны.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью NV.

Он отметил, что обе атаки готовили исключительно украинские силы, и никакие иностранные спецслужбы к ним не причастны. Сам Крымский мост является законной целью для Украины.

Крымский мост: взрыв 8 октября 2022

По словам Малюка, разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался он и двое доверенных сотрудников.

Для первой атаки рассматривали разные варианты. В частности, была идея переправить взрывчатку в товарных вагонах. Однако россияне запретили провоз по железнодорожной части моста любых грузов, кроме военных. Поэтому в СБУ решили использовать фуру, груженую бочками с маслом, в которых и была бы спрятана взрывчатка. Однако этот вариант не гарантировал "незаметности", при которой груз пересек бы мост.

В конце концов Малюк придумал вариант со взрывчаткой, осторожно обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз в виде больших рулонов выглядел гражданским и не должен был вызывать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, которая скрыла от таможенных сканеров металлические цилиндры-сердечники, накаченные смесью гексогена.

Суммарный вес груза в тротиловом эквиваленте соответствовал 21-й тонне, или 42-м российским гиперзвуковым ракетам "Кинжал".

При этом украинская сторона учла, что на постах возле Крымского моста стоят специальные средства радиоэлектронной борьбы, которые должны сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Чтобы все-таки повредить мост, была создана технически сложная система.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека – заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", – сказал Малюк.

Удар морскими дронами

В разработке нового удара по Крымскому мосту, который был осуществлен 17 июля 2023 года, большую роль сыграл руководитель одного из управлений военной контрразведки – офицер на псевдо Хантер, причастный к созданию морских дронов.

Аппараты были начинены взрывчаткой и управлялись дистанционно. Их сделали из уникального материала, незаметного для вражеских радиолокационных станций. Конструкция дронов предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

После испытания плавучих беспилотников в обстоятельствах реального боя (впервые это было сделано на кораблях российского Черноморского флота осенью 2022-го) украинцы поняли, что дроны не способны потопить крупные суда, поэтому количество взрывчатки на аппаратах довели до 850 кг гексогена. Кроме того, была модернизирована система управления морскими беспилотниками, чтобы получить качественно новый образец аппарата.

Глава СБУ привлек к сотрудничеству командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапу. Спецслужба и флот вместе начали готовить морскую операцию по подрыву Крымского моста.

В рамках усовершенствования дронов на корпусе установили два реактивных огнемета повышенной дальности "Шмель-М". Также были и другие ноу-хау, детали которых в Службе безопасности пока не раскрывают.

Наконец, когда беспилотники выпустили в море для атаки, аппараты ударили по опоре Крымского моста.

"Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным. Скажу честно: я молился, чтобы все вышло. И когда дрон взорвался, от радости "взорвались" и мы", – рассказал Малюк.

Взрывы в Крыму: хронология атак по Керченскому мосту

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, подвергался повреждениям дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, привел к обрушению двух пролетов автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной. Украинская сторона официально не признавала причастность к этому, но источник в правоохранительных органах сообщал Delo.ua, что взрыв является результатом операции Службы безопасности Украины.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали.

Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами.

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на источники писала что взрывы были спецоперацией Службы безопасности и Военно-морских сил Украины.