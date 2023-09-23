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Путін засмутиться. Буданов розповів, яка доля чекає на Кримський міст

Путін засмутиться. Буданов розповів, яка доля чекає на Кримський міст
Кирило Буданов розповів, яка доля чекає на Кримський міст. Фото: Офіс президента

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час візиту до США розповів, що Кримський міст рано чи пізно буде повністю знищений. 

Про це він розповів у інтерв’ю для TheWarZone.

На запитання журналіста, чи буде Україна продовжувати атаки на Кримський міст, буданов дав ствердну відповідь.

"Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому закінчимо. Це лише питання часу", - сказав голова розвідки.

Буданов додав, що єдине, що зможе зробити в такій ситуації президент Росії Володимир Путін це лише засмутитися.

Головний розвідник України також підтвердив успішні удари по російському патрульному кораблю "Сергій Котов".

"Він пошкоджений. Його пропелер був пошкоджений, а також він отримав дірку на задній частині корпусу справа. Це пробоїна 50 на 100 сантиметрів. Тому його відправлять на ремонт, і цей корабель деякий час проведе в доці.

Хронологія атак по Кримському мосту

Нагадаємо, 2 вересня росіяни заявили, що українські морські безпілотники намагалися атакувати Кримський міст.

Загалом, міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона офіційно не визнавала причетність до цього, але джерело в правоохоронних органах повідомляло Delo.ua, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами.

Автор:
Тетяна Гойденко