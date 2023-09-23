Путін засмутиться. Буданов розповів, яка доля чекає на Кримський міст

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час візиту до США розповів, що Кримський міст рано чи пізно буде повністю знищений.

Про це він розповів у інтерв’ю для TheWarZone.

На запитання журналіста, чи буде Україна продовжувати атаки на Кримський міст, буданов дав ствердну відповідь.

"Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому закінчимо. Це лише питання часу", - сказав голова розвідки.

Буданов додав, що єдине, що зможе зробити в такій ситуації президент Росії Володимир Путін це лише засмутитися.

Головний розвідник України також підтвердив успішні удари по російському патрульному кораблю "Сергій Котов".

"Він пошкоджений. Його пропелер був пошкоджений, а також він отримав дірку на задній частині корпусу справа. Це пробоїна 50 на 100 сантиметрів. Тому його відправлять на ремонт, і цей корабель деякий час проведе в доці.

Хронологія атак по Кримському мосту

Нагадаємо, 2 вересня росіяни заявили, що українські морські безпілотники намагалися атакувати Кримський міст.

Загалом, міст через Керченську протоку, який росіяни побудували після окупації Криму, зазнавав пошкоджень двічі.

8 жовтня 2022 року на мосту стався вибух, який, за даними росіян, спричинив обвалення двох прольотів автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Українська сторона офіційно не визнавала причетність до цього, але джерело в правоохоронних органах повідомляло Delo.ua, що вибух є результатом операції Служби безпеки України.

Тоді президент України Володимир Зеленський порадив окупантам тікати чи знайти спосіб здатися в український полон.

Ще раз вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. Один із прольотів обʼєкта було частково зруйновано, автомобільний рух на мосту зупиняли. Російська влада заявила про атаку двома аквадронами.