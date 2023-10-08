СБУ разрушила ключевой логистический маршрут врага, - эксперт в годовщину взрыва Крымского моста

Через год со дня спецоперации СБУ по подрыву Крымского моста Украина серьезно изменила ситуацию с безопасностью на Черном море и в Крыму.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя годовщину " хлопка " на Крымском мосту.

"Основной результат спецоперации - СБУ не только нанесла репутационный удар по "любимому объекту Путина", но и разрушила ключевой логистический маршрут врага. Это значительно усложнило доставку техники и боеприпасов на южный фронт", - акцентирует эксперт.

Загородний считает, что СБУ взорвала не только мост, а один из главных российских скреп.

"Мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, который замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. Сотрудникам СБУ удалось "обойти" спецглушилки на мосту, мешающие дистанций детонации. Операцию, кстати, разрабатывал глава СБУ Малюк подрывом Малыш, как он рассказывал позже, наблюдал из своего кабинета в прямом эфире – через камеры наблюдения на мосту)", - напоминает политолог.

"Подрыв моста - начало "периода хлопка" на полуострове. Сегодня там уже привыкли к попаданиям и воздушным тревогам. Мост в июле взлетел в воздух еще раз, а СБУ только за последние месяцы провела целую серию удачных операций против кораблей Черноморского флота РФ (от " Адмирала Макарова" в Севастопольской бухте, к танкеру "СИГ" в Керченском проливе). Морские дроны, которые разработали в Службе, стали настоящей головной болью для кораблей ЧФ РФ. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на Черном море. Знаковая вещь: несмотря на выход РФ из зерновой сделки, корабли продолжают прибывать и выходить из украинских портов. Это еще один показатель бессильности черноморского флота РФ", - резюмирует Загородний.

Напомним ранее, глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага".