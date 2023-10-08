СБУ зруйнувала ключовий логістичний маршрут ворога, - експерт у річницю підриву Кримського мосту

За рік від дня спецоперації СБУ з підриву Кримського мосту Україна серйозно змінила безпекову ситуацію на Чорному морі та у Криму.

Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи річницю "бавовни" на Кримському мосту.

"Основний результат спецоперації – СБУ не лише завдала репутаційного удару по "улюбленому об’єкту Путіна", але і зруйнувала ключовий логістичний маршрут ворога. Це значно ускладнило доставку техніки і боєприпасів на південний фронт", - акцентує експерт.

Загородній вважає, що СБУ підірвала не тільки міст, а одну із головних російських скрєп.

"Міст підірвала вантажівка з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, яку замаскували в рулонах з пакувальною плівкою. Співробітникам СБУ вдалося "обійти" спецглушилки на мосту, які заважають дистанцій детонації. Операцію, до речі, розробляв голова СБУ Малюк з кількома своїми співробітниками (за підривом Малюк, як він розповідав пізніше, спостерігав зі свого кабінету в прямому ефірі – через камери спостереження на мосту)", - нагадує політолог.

"Підрив мосту – початок "періоду бавовн" на півострові. Сьогодні там вже звикли до влучань і повітряних тривог. Міст у липні злетів у повітря ще раз, а СБУ тільки за останні місяці провела цілу серію вдалих операцій проти кораблів Чорноморського флоту РФ (від "Адмірала Макарова" у Севастопольській бухті, до танкера "СІГ" у Керченській протоці). Морські дрони, які розробили у Службі стали справжнім головним болем для кораблів ЧФ РФ. Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію на Чорному морі. Знакова річ: незважаючи на вихід РФ із зернової угоди, кораблі продовжують прибувати і виходити з українських портів. Це ще один показник безсилості чорноморського флоту РФ", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що "будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога".