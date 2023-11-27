Китай відхрестився від планів будівництва для РФ підводного тунелю до Криму

Міністерство закордонних справ Китаю вважає повідомлення західних ЗМІ про нібито плани Росії та Китаю побудувати підводний тунель до Криму безпідставними і не коментує їх.

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Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише Укрінформ.

«Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його», - сказав Ван.

У Кремлі не коментують планів будівництва підземного тунелю

У Кремлі також відмовилися коментувати інформацію про будівництво тунелю під Керченською протокою.

"Таке навіть не варто коментувати", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов назвав статтю про плани будівництва тунелю "брехнею". Крім того, він додав, що підземний тунель був одним із варіантів перетину Керченської протоки, проте російська влада в результаті зупинилася на будівництві мосту.

РФ та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю

Як повідомило видання The Washington Post, російські та китайські бізнесмени, повʼязані з урядом, наприкінці жовтня провели таємні переговори про будівництво підводного тунелю, який зʼєднає Росію з тимчасово окупованим Кримом. Для цього у Криму вже зареєстровано російсько-китайський консорціум.

Вартість тунелю може становити 5 млрд доларів. Натомість КНР може отримати право стягувати плату за проїзд тунелем.

Західні експерти вважають, що будівництво Керченського тунелю не відбудеться в короткостроковій перспективі. Але Москва може розглядати його як проект, покликаний забезпечити безпечний зв'язок із Кримом на десятиліття.

За словами офіційних осіб США та інженерних експертів, будівництво підводного тунелю поруч із мостом зіткнеться з величезними технічними перешкодами. Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які Сполучені Штати та Європейський Союз наклали на Москву.