Копія іранського Shahed-136: Китай розробляє ударні безпілотники для РФ

Китайські та російські компанії минулого року домовились про співпрацю у виробництві аналога іранського безпілотника Shahed-136 і почали розробку та тестування версії нового ударного дрону для підготовки до відправлення в Росію.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, наразі китайські безпілотники в Україні ще не використовуються.

Водночас офіційні особи США неодноразово заявили, що Китай напряму не постачає зброю та артилерію країні-агресору РФ, побоюючись західних санкцій.

США наразі не мають беззаперечних доказів того, що Китай надсилає зброю Росії. Китай суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, заявив речник посольства Китаю в США Лю Пенюй.

За словами чиновників, головне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Деякі країни вважають, що надання Росії безпілотних літальних апаратів для нанесення ударів перетне межу летальної допомоги.

Як повідомив співрозмовник видання, за оцінками США, Китай роздумує над тим, чи варто надсилати повністю вже готові безпілотники, але вже точно надсилає "комплекти, які можна перетворити на ударні дрони".

Джерела агентства не ідентифікували дрон, але китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний дрон-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовні схожий на "Шахед".

У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.

"Китай докладає всіх зусиль, будь-якої можливості, щоб стверджувати, що якимось чином він є нейтральним гравцем у цій війні в Україні, але насправді КНР надає довгий список компонентів подвійного призначення, таких як верстати та мікроелектроніка, які дозволяють Росія продовжить цю агресивну війну в Україні", – заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт телеканалу Bloomberg.

Вона підкреслила, що усередині НАТО переконані, що "КНР більше не є нейтральним гравцем, і попередили Китай про ризик залишитися за спиною Росії в цій неспровокованій агресивній війні".

Завод з виробництва дронів у Татарстані

Раніше повідомлялося, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ атакує українські міста.

Видання The Washington Post повідомляло, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.