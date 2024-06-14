Росіяни ошукали компанію з Китаю на $20 мільйонів

Велика китайська державна компанія, трейдер сировинних товарів Wuchan Zhongda Group зазнала збитків на $20 мільйонів через шахрайство російських партнерів. Вона не отримала 2000 тонн міді, купленої в РФ.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що державний китайський трейдер сировинних товарів зазнав збитків після зникнення партії міді з Росії вартістю майже 20 мільйонів доларів, що знову викликало побоювання щодо шахрайства на ринку купівлі та продажу сировини.

Продала граніт під виглядом міді

За даними видання, Wuchan Zhongda Group, продажі якої склали 580 мільярдів юанів (80 мільярдів доларів) у 2023 році, купила 2000 тонн рафінованої міді з російського металургійного заводу, яка мала бути поставлена ​​у травні, але так і не дійшла до порту.

Замість цього, згідно документів, метал був оформлений як набагато дешевший граніт і, ймовірно, потрапив до Туреччини, відповідно до записів судноплавної компанії, яка обробляла вантаж.

Вантаж вирушив із Санкт-Петербурга на початку цього року і мав прибути до китайського порту Нінбо наприкінці травня.

Мідь на Лондонській біржі металів минулого разу коштувала 9821 долар за тонну, тож за сьогоднішніми цінами партія коштувала б майже 20 мільйонів доларів. Минулого року загальний імпорт Китаєм рафінованої міді становив у середньому понад 300 000 тонн на місяць для використання в різних галузях промисловості, включаючи будівництво, передачу електроенергії та чисту енергію.

Співробітники китайської компанії відвідали Росію, щоб розслідувати інцидент, але їм навіть не вдалося знайти зазначений в документах металургійний завод.

Після цього випадку, за словами джерел агентства, китайські фірми почали проводити внутрішні перевірки своїх контрактів із російськими фірмами.

Bloomberg зауважує, що міжнародна торгівля металами неодноразово стикалася з заплутаними шахрайськими схемами, які включають підроблені складські квитанції та контейнери, наповнені звичайним камінням. Торговий гігант Trafigura Group минулого року зіткнувся зі схемою зникнення металів, що завдало фірмі збитків на понад півмільярда доларів.

Росія є одним із найбільших у світі постачальників міді, а Китай – найбільшим споживачем. Західні санкції, накладені на російські товари після вторгнення в Україну, розширюють торгівлю між двома країнами, а китайські покупці користуються знижками та іншими вигідними умовами оплати, щоб підтримувати торгівлю.

У світі рекордно зросли ціни на мідь

Нагадаємо, ф'ючерси на мідь досягли рекордного максимуму з квітня 2022 року, оскільки попит на кольоровий метал залишається високим на тлі активного будівництва центрів обробки даних і електрифікації світової економіки.

Ціни ни на мідь на Нью-Йоркській товарній біржі досягли 5,02 доларів за фунт. У 2024 році метал подорожчав більш як на 25%. При цьому, згідно з прогнозами Bank of America (BofA), попит на мідь з боку виробників електромобілів та транспортного сектора загалом збільшиться приблизно на 5% цього року.