"Все будет UA!": "Укрпочта" презентовала новую марку ко Дню Независимости

Сегодня, 19 августа, "Укрпочта" представила и открыла предзаказ на новую марку, посвященную Дню Независимости — "Все будет UA!".

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он напомнил, что на этой неделе, 24 августа, украинцы будут отмечать 33-ю годовщину независимости, которая отстаивается каждый день на передовой.

Поэтому сегодня, 19 августа, во Всемирный день филателии, который уже трудно представить без украинских марок, в "Укрпочте" представили и открыли предзаказ новой марки, посвященной Дню Независимости — "Все будет UA!".

"Мы в "Укрпочте" придерживаемся традиции фиксировать историю и подсвечивать то, что чувствует нация и то, к чему мы все стремимся. Мы точно знаем, что победа за Украиной. Мы все мечтаем, чтобы родные снова обнялись. Чтобы военные забыли о весе снаряжения. А единственной заботой стало восстановление страны и ее экономики", - отметил Смилянский.

Он добавил, что новую марку можно заказать по ссылке.

Новые марки от "Укрпочты"

Напомним, в июле "Укрпочта" выпустила новую почтовую марку под названием "Олимпийская команда Украины 2024". Марка посвящена участию украинской сборной в летних Олимпийских играх в Париже.

27 июня АО "Укрпочта" ввела в обращение новые почтовые марки “Налоги. Армия. Победа.

В июне АО "Укрпочта" выпустила марку, посвященную чемпионату по футболу "Евро-2024".

23 мая АО "Укрпочта" презентовало почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки — с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!" , которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей.

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск " Оружие победы. Made in UA ". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.