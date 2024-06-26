Вдохновились примером США: "Укрпочта" выпускает новую марку о налогах (ФОТО)

27 июня АО "Укрпочта" вводит в обращение новые почтовые марки "Налоги. Армия. Победа.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Есть марки, вызывающие восторг, есть те, которые вызывают улыбку, есть те, которые вызывают грусть и слезы, а есть те, которые точно не оставят наше общество безразличным. Потому что за пределами мобилизации ничто так не цепляет людей, как необходимость платить налоги" ", – заметил Смелянский.

Он подчеркнул, что каждая гривна налогов – это кирпич в обороноспособность страны.

Гендиректор "Укрпочты" напомнил, что США, где налогоплательщики платят до 50% от зарплаты, оказывают Украине наибольшую военную помощь. И именно в США во время Второй мировой войны была запущена первая в мире и одна из самых успешных рекламных кампаний по уплате налогов.

Вдохновившись этим примером, а также приближением Дня Конституции, где в статье 67 написано: "Каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом", "Укрпочта" 27 июня запускает марку "Налоги. Армия. Победа".

"Налогами мы совместно поддерживаем ВСУ. Как сказал президент, зарплата одного военного - это налоги 6-8 работающих украинцев. Так что доказывать важность темы будет лишним. Это база, почва и фундамент, который мы закладываем в будущую победу и независимость каждого уголка нашей страны", – подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что приобрести новый почтовый выпуск можно онлайн по ссылке, а спецпогашение марки состоится 27 июня.

Новые марки от "Укрпочты"

В июне АО "Укрпочта" выпустила марку, посвященную чемпионату по футболу "Евро-2024".

23 мая "Укрпочта" презентовала почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки - с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!" , которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск " Оружие победы. Made in UA ". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.