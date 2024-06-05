"Укрпочта" запустила услугу оплаты тары получателем

5 июня АО "Укрпочта" запускает новую услугу: теперь оплата тары для отправки получателем становится доступной во всех отделениях.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Вы знаете, о какой именно услуге уже долгое время спрашивали клиенты и работники Укрпочты (кроме, конечно, доставки на следующий день)? Это оплата тары для отправки получателем. Чтобы не нужно было отдельно покупать коробки или пакеты", - отметил он.

По его словам, с сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях "Укрпочты".

"Отправляйте с нами и выбирайте кто, где, когда и за что платит", - подчеркнул Смелянский.

Напомним, АО " Укрпочта" продала на аукционе Prozorro неврученные отправления. Речь идет о посылках, которые ждали клиентов на складах более шести месяцев.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.