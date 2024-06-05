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"Укрпошта" запустила послугу оплати тари отримувачем
5 червня АТ "Укрпошта" запускає нову послугу: відтепер оплата тари для відправки отримувачем стає доступною у всіх відділеннях.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Ви знаєте, про яку саме послугу вже тривалий час питали клієнти та працівники Укрпошти (крім, звісно, доставки на наступний день)? Це оплата тари для відправки отримувачем. Щоб не треба було окремо купляти коробки чи пакунки", - зазначив він.
За його словами, відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях "Укрпошти".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить", - наголосив Смілянський.
Нагадаємо, АТ “Укрпошта” продала на аукціоні Prozorro невручені відправлення. Йдеться про посилки, які чекали на клієнтів на складах понад шість місяців.
"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.
Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.
Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.
"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.
Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.