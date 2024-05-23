"Укрпочта" представила почтовые марки в честь бригады "Азов"

Сегодня, 23 мая, АО "Укрпочта" презентовало почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов" и имеет особое значение.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что тираж почтового набора составляет 900 экземпляров.

"Таким образом, национальная почта привлекает внимание к количеству бойцов бригады, которые уже более двух лет находятся во вражеском плену", - говорится в сообщении компании.

Фото: АО "Укрпочта"

Выпуск марок и конвертов сопровождала церемония спецпогашения, в которой приняли участие: легендарный "азовец" подполковник Святослав Паламарь "Калина", а также младший лейтенант Петр Садовяк "Гроссер" и майор Виталий Мурдза "Мурзик".

Символично, что погашение марок с бойцами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ произошло 23 мая - в День Героев Украины.

По завершении церемонии состоялась автограф-сессия с героическими бойцами "Азова", так что каждый, кто приобрел марку или конверт, имел возможность получить подпись отважных защитников Украины.

Фото: АО "Укрпочта"

Фото: АО "Укрпочта"

Подполковник 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламарь "Калина" выразил уверенность в том, что эта марка будет напоминать всем украинцам о героической борьбе, о героическом поступке украинских военнослужащих, и о том, что делают Силы обороны для нашего государства.

"Я хочу, чтобы эта марка была символом обороны наших ребят. Чтобы она напоминала о том, с какими тяжелыми испытаниями нам пришлось сталкиваться в течение этих 10 лет. Мы стояли, стоим и будем стоять на защите Украинского государства, территориальной целостности и суверенитета Украины", - прокомментировал он.

Какова цель выпуска марки "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу"

Цель выпуска собственной марки "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу" - не только отметить 10-ю годовщину создания "Азова", но и привлечь внимание общества к героизму и преданности бойцов, которые в 2014 году освободили Мариуполь от пророссийских сепаратистов. в 2022 году во время полномасштабного вторжения 86 дней обороняли город и сдерживали наступление противника.

20 мая 2022 года последний защитник "Азовстали" по приказу сдался в плен. По меньшей мере 900 азовцев и сотни бойцов в настоящее время находятся в плену.

"За 10 лет существования "Азов" трансформировался в кадровых военных, оставаясь единственной бригадой, состоящей исключительно из добровольцев. С первых дней существования, от "черных человечков" до батальона, ОЗСП и ныне бригады, подразделение принимает к своим рядов только мотивированных людей, которые добровольно решили защищать свою страну", - рассказали в "Укрпочте".

Дополнительная информация о марке

Почтовый набор "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу" содержит номерной марковый лист из 9 марок и художественный конверт формата DL с маркой и оттиском штемпеля спецпогашения.

Цена комплекта – 600 гривен. Тираж – 900 экземпляров.

Дизайн листа, конверта и штемпеля был разработан 12-й бригадой специального назначения "Азов" НГУ.

Приобрести почтовый набор можно в Почтовом маркете и магазине "Филателия №10" Киев, Крещатик, 22 в рамках заявленного тиража.

Напомним, ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особые марки - с вышиванками Крыма и Харькова.

Добавим, что 8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – ко дну!" , которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей.

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск "Оружие победы. Made in UA". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.