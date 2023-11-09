"Укрпочта" вводит электронную марку: зачем это нужно

"Укрпочта" внедряет электронную марку для рекомендованных писем. Это нововведение позволит заказывать, загружать и печатать электронные марки дома или в офисе всего за несколько минут, что значительно упростит процесс отправки писем.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Пока электронная марка доступна для рекомендованных писем, но с 2024 года украинцы смогут воспользоваться ею и для простых писем.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой нужно создать письмо, оплатить стоимость почтовой отправки с помощью банковской карты, а для корпоративных клиентов существует возможность оплаты за счет аванса.

Другие преимущества этой услуги включают в себя отслеживание всех операций и возможность просматривать статус отправки онлайн, сохраненную историю отправлений в личном кабинете, оплату только по факту пользования, а не подпиской, а также уменьшение расходов на обслуживание марочных машин и использование почтовых марок.

Отметим, что эта услуга будет особенно полезна тем, кто работает с документами и отправляет большой объем корреспонденции.

Скачать марку могут все клиенты Укрпочты в Личном кабинете по ссылке https://www.ukrposhta.ua/ru .

Напомним, 1 ноября "Укрпочта" выпустила марку "Героические профессии. Железные люди", посвященную работникам "Укрзализныци", а 26 октября ввела в обращение марку "Крест боевых заслуг", посвященную военным наградам. Марка уже доступна в отделениях "Укрпочты" и онлайн.