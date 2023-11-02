Пополнить коллекцию марок в Киеве теперь можно не только на главпочтамте

В Киеве заработал обновленный филателистический магазин в левобережном почтамте на улице Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4, что в районе метро "Левобережная". Об этом сообщают в "Укрпочте".

Отмечается, что это было сделано по многочисленным просьбам филателистов, проживающих в левобережной части столицы. Таким образом, теперь для приобретения новых почтовых выпусков коллекционерам не обязательно ехать в главпочтамт на Майдане Независимости (Крещатик, 22).

"Кроме новинок, в ассортименте представлены почтовые марки Украины прошлых лет выпуска, разнообразие художественных конвертов и открыток, презентационных книг и сувенирных марок", - отмечают в госкомпании.

Преимуществом для клиентов станет режим работы филателистического магазина: его двери будут открыты семь дней в неделю, в том числе с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 17:00, а в воскресенье – с 10:00 до 15:00.

В свою очередь, филателистические точки и магазины, которые находятся в областных центрах, работают в привычном режиме, но в обновленном формате - как филателистические магазины в составе почтовых отделений. Список адресов в каждом городе - по ссылке.

Фото: Укрпочта

Магазин же "Филателия", который находился в Киеве на Старокиевской улице, 8/12, прекратил свою работу. Напомним также, что приобрести украинскую филателистическую продукцию можно и в интернет-магазине на сайте "Укрпочты".

Отметим, что накануне была представлена марка, посвященная "Укрзализныце". На прошлой же неделе "Укрпочта" выпустила марку, посвященную награде "Крест боевых заслуг", а в сентябре - благотворительный блок марок с западным оружием, предоставленным Украине.