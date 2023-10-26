"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную боевой награде: как купить

АО "Укрпочта" 26 октября вводит в обращение новую почтовую марку "Крест боевых заслуг", посвященную военным наградам. Марка уже доступна в отделениях "Укрпочты" и онлайн.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"За время полномасштабной войны тысячи наших военных были награждены многочисленными наградами. Конечно, главное из них не медали и ордена, а наша им благодарность за подвиги и возможность жить в независимой, пусть неидеальной, но свободной Украине", - отметил Смелянский.

По его словам, военные знаки отличия и ордена выделяют лучших среди лучших. Поэтому в "Укрпочте" решили выпустить первую марку, посвященную военной награде - "Кресту боевых заслуг".

"Это отличие президента Украины вручается самым храбрым и отважным. Ее получают люди, которые, в условиях чрезвычайной опасности, совершают героические поступки или имеют значительные успехи в управлении войсками", - подчеркнул Смелянский.

Он напомнил, что этим отличием награждены Валерий Залужный, Дарья Мазуренко, Александр Сырский, Кирилл Буданов и Дмитрий Коцюбайло (посмертно).

"Мы понимаем, что для каждой семьи именно их мужчина или женщина в ВСУ и являются теми же героями. И что круто, с сегодняшнего дня вы можете наградить или поздравить их этой маркой, отправив открытку или письмо в часть или на передовую. Наверное, это будет одним из самых символических и приятных подарков для защитников и защитниц во время тяжелых боев", - отметил Смелянский.

Приобрести марку можно в отделениях "Укрпочты" и онлайн.

Напомним, 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, "Укрпочта" выпустила благотворительную почтовую марку "Вечная память!".