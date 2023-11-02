Поповнити колекцію марок у Києві тепер можна не тільки на головпоштамті

У Києві запрацювала оновлена філателістична крамниця у лівобережному поштамті на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 16/4, що в районі метро "Лівобережна". Про це повідомляють в "Укрпошті".

Зазначається, що це було зроблено на численні прохання філателістів, що мешкають у лівобережній частині столиці. Таким чином, відтепер для придбання нових поштових випусків колекціонерам не обов’язково їхати до головпоштамту на Майдані Незалежності (Хрещатик, 22).

"Крім новинок, в асортименті представлені поштові марки України минулих років випуску, розмаїття художніх конвертів та листівок, презентаційних книг і сувенірних марок", - наголошують в держкопанії.

Перевагою для клієнтів стане режим роботи філателістичної крамниці: її двері будуть відчинені сім днів на тиждень, зокрема з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 20:00, у суботу - з 9:00 до 17:00, а в неділю - з 10:00 до 15:00.

В свою чергу, філателістичні ж точки та магазини, що знаходяться в обласних центрах, працюють у звичному режимі, але в оновленому форматі - як філателістичні крамниці у складі поштових відділень. Список адрес у кожному місті - за посиланням.

Фото: Укрпошта

Натомість магазин "Філателія", який розміщувався в Києві на Старокиївській вулиці, 8/12, припинив свою роботу. Нагадаємо також, що придбати українську філателістичну продукцію можна і в інтернет-магазині на сайті "Укрпошти".

Зазначимо, що напередодні було представлено марку, присвячену "Укрзалізниці". На минулому тижні "Укрпошта" випустила марку, присвячену нагороді "Хрест бойових заслуг", а у вересні - благодійний блок марок із західною зброєю, наданою Україні.