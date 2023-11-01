"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную "Укрзализныце"

"Укрпочта" 1 ноября выпустила марку "Героические профессии. Железные люди", посвященную работникам "Укрзализныци".

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Ну что, поехали! Обычно именно так мы запускаем наши марки. Но сегодня тот случай, когда это очень кстати, потому что сегодня мы запускаем марку в серии "Героические профессии", посвященную нашим инфраструктурным собратьям - работникам "Укрзализныци"", - отметил Смелянский.

Он отметил, что необходимо отдать должное и поблагодарить тех, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать Украину.

Новую марку, открытку и конверт можно приобрести в отделениях "Укрпочты" и онлайн .

Почтовый блок "Героические профессии. Железные люди" вышел в серии "Героические профессии", посвященной людям разных специальностей, работающих ради победы Украины.

Ранее в этой же серии вышла марка "Воины света. Воины добра", посвященная работникам украинских коммунальных служб.

Также 26 октября "Укрпочта" ввела в обращение новую почтовую марку "Крест боевых заслуг", посвященную военным наградам. Марка уже доступна в отделениях "Укрпочты" и онлайн.