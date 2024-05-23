"Укрпошта" презентувала поштові марки на честь бригади "Азов"

Сьогодні, 23 травня, АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов" та має особливе значення.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що тираж поштового набору складає 900 примірників.

"В такий спосіб національна пошта привертає увагу до кількості бійців бригади, які вже понад два роки перебувають у ворожому полоні", - йдеться в повідомленні компанії.

Фото: АТ "Укрпошта"

Випуск марок і конвертів супроводжувала церемонія спецпогашення, в якій взяли участь: легендарний "азовець" підполковник Святослав Паламар "Калина", а також молодший лейтенант Петро Садовʼяк "Гросер" та майор Віталій Мурдза "Мурзік".

Символічно, що погашення марок з бійцями 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, відбулось 23 травня — у День Героїв України.

По завершенні церемонії відбулась автограф-сесія з героїчними бійцями "Азову", отже кожен, хто придбав марку або конверт, мав можливість отримати підпис відважних захисників України.

Фото: АТ "Укрпошта"

Фото: АТ "Укрпошта"

Майор 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Святослав Паламар "Калина" висловив впевненість в тому, що ця марка буде нагадувати всім українцям про героїчну боротьбу, про героїчний вчинок українських військовослужбовців, і про те, що роблять Сили оборони для нашої держави.

"Я хочу, щоб ця марка була символом оборони наших хлопців та наших дівчат. Щоб вона нагадувала про те, з якими важкими випробуваннями нам довелося стикатися протягом цих 10 років. Ми стояли, стоїмо та будемо стояти на захисті Української держави, територіальної цілісності та суверенітету України", - прокоментував він.

Яка мета випуску марки "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу"

Випуск власної марки "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" має на меті не лише відзначити 10-ту річницю створення "Азову", а й привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 під час повномасштабного вторгнення 86 днів обороняли місто та стримували наступ противника.

20 травня 2022 року останній захисник "Азовсталі" за наказом здався у полон. Щонайменше 900 азовців та сотні бійців зараз й досі перебувають у полоні.

"За 10 років існування "Азов" трансформувався зі "зграї" відчайдухів до кадрових військових, залишаючись єдиною бригадою, що складається виключно з добровольців. З перших днів існування, від "чорних чоловічків" до батальйону, ОЗСП і нині бригади, підрозділ приймає до своїх лав лише вмотивованих людей, які добровільно вирішили захищати свою країну", - розповіли в "Укрпошті".

Додаткова інформація про марку

Поштовий набір "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу" містить номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення.

Ціна комплекту – 600 гривень. Тираж - 900 примірників.

Дизайн аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" НГУ.

Придбати поштовий набір можна у Поштовому маркеті та в магазині "Філателія №10" Київ, Хрещатик, 22 у межах заявленого тиражу.

Нагадаємо, до Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

Додамо, що 8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.