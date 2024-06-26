Надихнулись прикладом США: "Укрпошта" випускає нову марку про податки (ФОТО)

27 червня АТ “Укрпошта” вводить в обіг нові поштові марки “Податки. Армія. Перемога”.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Є марки, які викликають захоплення, є ті, які викликають посмішку, є ті, які викликають сум та сльози, а є ті, які точно не залишать наше суспільство байдужим. Бо за межами мобілізації ніщо так не чіпляє людей, як необхідність платити податки", - зауважив Смілянський.

Він наголосив, що кожна гривня податків - це цеглина в обороноздатність країни.

Гендиректор "Укрпошти" нагадав, що США, де платники податків сплачують до 50% від зарплати, надають Україні найбільшу військову допомогу. І саме в США під час Другої світової війни була запущена перша у світі і одна з найуспішніших рекламних кампаній по сплаті податків .

Тож, надихнувшись цим прикладом, а також наближенням Дня Конституції, де в статті 67 написано: «Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом», Укрпошта 27 червня запускає марку “Податки. Армія. Перемога”.

"Податками ми спільно підтримуємо ЗСУ. Як сказав президент, зарплата одного військового - це податки 6-8 працюючих українців. Тож доводити важливість теми буде зайвим. Це база, ґрунт і фундамент, який ми закладаємо в майбутню перемогу і незалежність кожного куточку нашої країни", - підкреслив Смілянський.

Він додав, що придбати новий поштовий випуск можна онлайн за посиланням, а спецпогашення марки відбудеться 27 червня.

Нові марки від "Укрпошти"

У червні АТ "Укрпошта" випустила марку, яка присвячена чемпіонату з футболу “Євро-2024”.

23 травня АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".

До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.