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"Укрпошта" випустить марку до чемпіонату з футболу "Євро-2024"
АТ "Укрпошта" оголосила про випуск нової марки, яка присвячена чемпіонату з футболу “Євро-2024”.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Він зізнався, що щиро любить футбол та вболіває за команду України.
"Тому, коли зовсім скоро і протягом місяця вся Україна вболіватиме не лише за перемогу на полі бою, а й за перемогу збірної України на Євро-2024 на футбольному полі, ми не можемо пройти повз", - наголосив Смілянський.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він додав, що"Укрпошта"оголошує про випуск марки, присвячений цій футбольній події та відкриває передзамовлення на неї.
Урочисто запустити в обіг марку планують 13 червня разом з національною збірною України.
Коли починається Євро-2024
"Євро-2024", що проходитиме в Німеччині, офіційно розпочнеться в п’ятницю, 14 червня 2024 року, на стадіоні Allianz Arena, домашній арені мюнхенської "Баварії". Там господарі зіграють перший матч із Шотландією.
На груповому етапі турніру, а це до 26 червня, проходитимуть від двох до чотирьох ігор щодня. 1/8 фіналу розпочнеться 29 червня.
Україна зіграє у квартеті Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Перший матч - 17 червня у Мюнхені проти румунів.
Чемпіонат завершиться в неділю, 14 липня, на Olympiastadion в Берліні.
Нові марки від "Укрпошти"
23 травня АТ "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".
До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.
8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.
Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.