"Укрпочта" выпустит марку к чемпионату по футболу "Евро-2024"

АО "Укрпочта" объявило о выпуске новой марки, посвященной чемпионату по футболу "Евро-2024".

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он признался, что искренне любит футбол и болеет за команду Украины.

"Поэтому, когда совсем скоро и в течение месяца вся Украина будет болеть не только за победу на поле боя, но и за победу сборной Украины на Евро-2024 на футбольном поле, мы не можем пройти мимо", - подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что "Укрпочта" объявляет о выпуске марки, посвященной этому футбольному событию и открывает предзаказ на нее.

Торжественно запустить в обращение марку планируют 13 июня вместе со сборной Украины.

Когда начинается Евро-2024

Евро-2024, которое будет проходить в Германии, официально начнется в пятницу, 14 июня 2024 года, на стадионе Allianz Arena, домашней арене мюнхенской "Баварии". Там хозяева сыграют первый матч с Шотландией.

На групповом этапе турнира, а это до 26 июня, будут проходить от двух до четырех игр каждый день. 1/8 финала начнется 29 июня.

Украина сыграет в квартете Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня в Мюнхене против румынов.

Чемпионат завершится в воскресенье, 14 июля, на Olympiastadion в Берлине.

Новые марки от "Укрпочты"

23 мая "Укрпочта" презентовала почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов".

Ко Дню вышиванки в 2024 году, который отмечался 16 мая, "Укрпочта" выпустила две особенные марки - с вышиванками Крыма и Харькова.

8 мая "Укрпочта" официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!" , которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей.

Кроме того, "Укрпочта" анонсировала благотворительный выпуск " Оружие победы. Made in UA ". В новом почтовом блоке шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства. С каждого проданного почтового блока 30 грн будут уходить на донат в поддержку ВСУ.