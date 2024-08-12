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"Укрпочта" расширяет курьерскую доставку: 20 новых локаций в Киевской области
Укрпочта вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, в том числе Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие. Жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. Об этом идет речь на сайте почты.
Решение о введении курьерской доставки принято в связи с ростом спроса на такие услуги в пригороде Киева. Новинка позволит сократить время на получение и отправку писем, мелких отправлений и больших грузов.
Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте "Укрпочты" по ссылке.
Если заказ осуществлен до 12:00, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00 забор состоится на следующий рабочий день. Курьерская доставка доступна для всех типов грузов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, "Укрпочта" планирует расширить зону курьерской доставки, и в ближайшее время услуга станет доступна в Белой Церкви и Вышгороде.
Города Киевской области, где доступна новая услуга курьерской доставки от Укрпочты
- Буча;
- Бровары;
- Борисполь;
- Белогородка;
- Святопетровское;
- Стоянка;
- Петропавловская Борщаговка;
- Софиевская Борщаговка;
- Чайки;
- Вишневое;
- Крюковщина;
- Гостомель;
- Горенко;
- Ирпень;
- Коцюбинское;
- Хотел;
- Боярка;
- Готовит;
- Чабаны;
- Новоселки.
"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.
Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.
Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.
"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", — заметил Смелянский.
Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.