"Укрпочта" расширяет курьерскую доставку: 20 новых локаций в Киевской области

Укрпочта вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, в том числе Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие. Жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. Об этом идет речь на сайте почты.

Решение о введении курьерской доставки принято в связи с ростом спроса на такие услуги в пригороде Киева. Новинка позволит сократить время на получение и отправку писем, мелких отправлений и больших грузов.

Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте "Укрпочты" по ссылке.

Если заказ осуществлен до 12:00, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00 забор состоится на следующий рабочий день. Курьерская доставка доступна для всех типов грузов.

Кроме того, "Укрпочта" планирует расширить зону курьерской доставки, и в ближайшее время услуга станет доступна в Белой Церкви и Вышгороде.

Города Киевской области, где доступна новая услуга курьерской доставки от Укрпочты

Буча;

Бровары;

Борисполь;

Белогородка;

Святопетровское;

Стоянка;

Петропавловская Борщаговка;

Софиевская Борщаговка;

Чайки;

Вишневое;

Крюковщина;

Гостомель;

Горенко;

Ирпень;

Коцюбинское;

Хотел;

Боярка;

Готовит;

Чабаны;

Новоселки.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", — заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.