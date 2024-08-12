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"Укрпочта" расширяет курьерскую доставку: 20 новых локаций в Киевской области

"Укрпошта". Фото: сайт компанії
"Укрпочта". Фото: сайт компании

Укрпочта вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, в том числе Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие. Жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. Об этом идет речь на сайте почты.

Решение о введении курьерской доставки принято в связи с ростом спроса на такие услуги в пригороде Киева. Новинка позволит сократить время на получение и отправку писем, мелких отправлений и больших грузов.

Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте "Укрпочты" по ссылке.

Если заказ осуществлен до 12:00, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00 забор состоится на следующий рабочий день. Курьерская доставка доступна для всех типов грузов.

Кроме того, "Укрпочта" планирует расширить зону курьерской доставки, и в ближайшее время услуга станет доступна в Белой Церкви и Вышгороде.

Города Киевской области, где доступна новая услуга курьерской доставки от Укрпочты

  • Буча;
  • Бровары;
  • Борисполь;
  • Белогородка;
  • Святопетровское;
  • Стоянка;
  • Петропавловская Борщаговка;
  • Софиевская Борщаговка;
  • Чайки;
  • Вишневое;
  • Крюковщина;
  • Гостомель;
  • Горенко;
  • Ирпень;
  • Коцюбинское;
  • Хотел;
  • Боярка;
  • Готовит;
  • Чабаны;
  • Новоселки.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что   количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40%   и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", — заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.

Автор:
Екатерина Краснодомская