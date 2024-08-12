"Укрпошта" розширює кур’єрську доставку: 20 нових локацій на Київщині

Укрпошта впроваджує послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші. Жителі цих населених пунктів зможуть скористатися зручною доставкою від Укрпошти 5 днів на тиждень — з понеділка по п’ятницю. Про це йдеться на сайті пошти.

Рішення про впровадження кур'єрської доставки прийняте у зв'язку із зростанням попиту на такі послуги в передмісті Києва. Новинка дозволить скоротити час на отримання та відправлення листів, дрібних відправлень і великих вантажів.

Для замовлення кур’єра необхідно оформити заявку на кур’єрський забір на сайті "Укрпошти" за посиланням.

Якщо замовлення здійснено до 12:00 поточного дня, кур’єр приїде в той же день; у випадку замовлення після 12:00, забір відбудеться наступного робочого дня. Зазначається, що кур’єрська доставка доступна для всіх типів вантажів.

Крім того "Укрпошта" планує розширити зону кур’єрської доставки, і найближчим часом послуга стане доступною у Білої Церкві та Вишгороді.

Міста Київської області, де доступна нова послуга кур’єрської доставки від Укрпошти

Буча;

Бровари;

Бориспіль;

Білогородка;

Святопетрівське;

Стоянка;

Петропавлівська Борщагівка;

Софіївська Борщагівка;

Чайки;

Вишневе;

Крюківщина;

Гостомель;

Горенка;

Ірпінь;

Коцюбинське;

Хотів;

Боярка;

Гатне;

Чабани;

Новосілки.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.