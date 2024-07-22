"Укрпошта" анонсувала випуск благодійних марок до Дня медика

Напередодні Дня медика - 26 липня, "Укрпошта" випустить благодійні поштові марки "Медики. На полі бою" та "Медики. В операційній", об’єднані в один марковий аркуш під назвою "Героїчні професії. Янголи війни".

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що кошти, виручені від продажу поштових марок, підуть на допомогу лікарням, що знаходяться на прифронтових територіях.

""Укрпошта" продовжує свою героїчну серію поштових марок, яку було започатковано у 2023 році. Цього разу вона присвячена відважним медикам: як цивільним, так і військовим", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники називають медиків янголами війни, адже вони, немов янголи-охоронці, евакуюють поранених з кривавих полів битви, рятують їхні життя у "швидких" та "операційних", дарують надію і допомогу тим, хто постраждав від жорстоких ворожих обстрілів.

"Кожного дня, без свят та вихідних, військові медики в умовах браку інструментів, медикаментів та робочих рук, оперують, зупиняють кровотечі, зшивають пошматовані тіла, намагаючись вибороти найголовніше - чиєсь життя", - підкреслюють в "Укрпошті".

Що відомо про нові поштові марки

Як розповіли у пресслужбі компанії, марковий аркуш, випущений "Укрпоштою", складається з марок – "Медики. На полі бою" та "Медики. В операційній", які зображають, як на передовій та в гарячих точках українські лікарі виконують свою місію. Від початку війни в Україні багато з них змінили світлі кабінети на "операційні" посеред поля, а хтось, не маючи медичної освіти, здобув свій досвід та навички тактичної медицини одразу на фронті.

"Кожна марка в цій серії – це символ незламності та відданості, що осяває їхні подвиги яскравим світлом вдячності", - зазначають в "Укрпошті".

Тираж маркового аркуша – 100 000 примірників. Номінал кожної марки – М (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 г і поштових карток (30,00 грн.)) + 5,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі – допомогу лікарням на прифронтових територіях).

Тираж конверта "Перший день" — 35 000 екземплярів, карток – 35 000 екземплярів. Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться у м. Києві, 01001.

Придбати поштовий випуск можна з 26 липня у відділеннях поштового зв’язку, а також у Поштовому маркеті. Художник поштових марок, конверта "Перший день" та карток — Олександр Охапкін.

Про серію поштових марок "Героїчні професії"

Випуск "Героїчні професії" присвячено людям різних спеціальностей, які сміливо та самовіддано працюють задля Перемоги України.

Серія розпочалася у 2023 році поштовим блоком "Воїни світла. Воїни добра", 4 листопада 2023 року вона поповнилася випуском "Залізні люди", а у лютому 2024 року доповнилась поштовим випуском "Укрпошта завжди поруч з вами", приуроченим до 30-річчя національного поштового оператора.

Сьогодні серія продовжується випуском "Янголи війни", який адресовано героїчній роботі цивільних та військових медиків.

Нові марки від "Укрпошти"

У липні "Укрпошта" випустила нову поштову марку під назвою "Олімпійська команда України 2024". Марка присвячена участі української збірної у літніх Олімпійських іграх, які незабаром розпочнуться у Парижі.

У червні "Укрпошта" випустила марки, присвячені багатому та різноманітному підводному світу Чорного моря, екологія якого нині страждає від металобрухту російського військового флоту.

В тому ж місяці "Укрпошта" оголосила про випуск нової марки, яка присвячена чемпіонату з футболу "Євро-2024".

23 травня "Укрпошта" презентувала поштові марки та конверти "Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу", випущені в рамках проекту "Власна марка". Випуск присвячений 10-й річниці бригади "Азов".

До Дня вишиванки у 2024 році, який відзначався 16 травня, "Укрпошта" випустила дві особливі марки - з вишиванками Криму та Харкова.

8 травня "Укрпошта" офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.

Крім того, "Укрпошта" анонсувала благодійний випуск "Зброя перемоги. Made in UA". У новому поштовому блоці є шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва. З кожного проданого поштового блока 30 грн будуть йти на донат на підтримку ЗСУ.

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