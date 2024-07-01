"Укрпошта" змінила тарифи на відправлення: які тепер ціни на "Стандарт" і "Експрес"

З 01 липня 2024 року АТ "Укрпошта" спрощує та індексує вартість послуг на відправлення по Україні в межах тарифів "Укрпошта. Стандарт" і "Укрпошта. Експрес".

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Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Зазначається, що буде спрощено нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Відтепер така вартість буде єдиною в межах країни.

Згідно з тарифом "Стандарт" для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні - 45 грн. А для тарифу "Експрес" – 45 та 60 грн відповідно.

Крім того, "Укрпошта" почне спрямовувати одну гривню з кожного відправлення "Експрес" на підтримку ЗСУ.

"Клієнти Укрпошти тепер можуть пришвидшити нашу Перемогу й допомогти ЗСУ, відправивши за тарифом "Експрес" по Україні або за кордон у будь яку країну світу", - йдеться в повідомленні пресслужби.

"Укрпошта" проіндексує вартість послуг

В "Укрпошті" заявляють, що вимушені переглянути та проіндексувати тарифи на відправлення. Серед ключових причин цього кроку називають зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляцію, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення.

Крім того, оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов.

Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень "Укрпошта Стандарт" збільшиться у середньому на 5-9 грн.

Тарифи "Укрпошта. Експрес" по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн – до перегляду тарифів.

У пресслужбі поштового оператора зазначають, що тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг "Укрпошта. Документ" та міжнародних відправлень не зміняться.

Нагадаємо, днями "Укрпошта" анонсувала запуск нового мобільного застосунку на заміну наявному. Серед очікуваних оновлень - функція трекінгу посилок.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців. Зокрема, наприкінці червня компанія запустила в Одесі новий автоматизований логістичний термінал з двома сортувальними лініями.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові.

Фото: ua.depositphotos.com