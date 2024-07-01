"Укрпочта" изменила тарифы на отправку: какие теперь цены на "Стандарт" и "Экспресс"

С 01 июля 2024 года АО "Укрпочта" упрощает и индексирует стоимость услуг на отправку по Украине в пределах тарифов "Укрпочта. Стандарт" и "Укрпочта. Экспресс".

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Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Отмечается, что будет упрощено начисление тарифов для отправок до 2 кг. Теперь такая стоимость будет единой в пределах страны.

Согласно тарифу "Стандарт" для отправлений до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине - 45 грн. А для тарифа "Экспресс" – 45 и 60 грн соответственно.

Кроме того, "Укрпочта" начнет направлять одну гривну с каждого отправления "Экспресс" в поддержку ВСУ.

"Клиенты Укрпочты теперь могут ускорить нашу Победу и помочь ВСУ, отправив по тарифу "Экспресс" по Украине или за границу в любую страну мира", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Укрпочта" проиндексирует стоимость услуг

В "Укрпочте" заявляют, что вынуждены пересмотреть и проиндексировать тарифы на отправку. Среди ключевых причин этого шага называют рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги, инфляцию, а также значительные разрушения инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость ее восстановления.

Кроме того, обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мер по обеспечению непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в том числе на прифронтовых территориях, для того, чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись повсюду в любых условиях.

Согласно обновленным тарифам, стоимость отправлений "Укрпочта Стандарт" увеличится в среднем на 5-9 грн.

Тарифы "Укрпочта. Экспресс" по области и внутри Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. К примеру, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн – до пересмотра тарифов.

В пресс-службе почтового оператора отмечают, что тарифы на пересылку письменной корреспонденции, услуг "Укрпочта. Документ" и международных отправлений не изменятся.

Напомним, на днях "Укрпочта" анонсировала запуск нового мобильного приложения взамен существующему. Среди ожидаемых обновлений – функция трекинга посылок.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев. В частности, в конце июня компания запустила в Одессе новый автоматизированный логистический терминал с двумя сортировочными линиями.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.

Фото: ua.depositphotos.com