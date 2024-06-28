Компания "Укрпочта" запустила в Одессе новый автоматизированный логистический терминал с двумя сортировочными линиями.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил, что только одна сортировочная линия может обрабатывать более 150 тыс. посылок в сутки – это в 8 раз больше, чем работники "Укрпочты" вручную обрабатывали раньше.

Также сообщается, что в новом логистическом терминале в Одессе будет происходить сортировка посылок более чем на 700 отделений. Кроме Одесской области он будет перекрывать еще 2 области юга Украины: Николаевскую и Херсонскую.

При этом в хабе будут работать 140 сотрудников.

"И это, даже несмотря на помощь машин, очень непростая физическая и умственная работа", – отмечает Кипер.

Напомним, в феврале "Укрпочта" завершила установку автоматизированных сортировочных линий на логистическом терминале в Киеве. Новое оборудование позволяет обрабатывать 18 тысяч посылок за один час, или около 400 тысяч отправлений в сутки.

В течение первого полугодия "Укрпочта" анонсировала автоматизацию мощностей еще в шести сортировочных терминалах в Днепре, Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение, а первое уже открылось в Харькове.