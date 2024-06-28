"Укрпочта" запустит новое мобильное приложение: добавят функцию треккинга посылок

АО "Укрпочта" планирует в этом году запустить новое мобильное приложение, которое заменит имеющееся. Среди обновлений – функция трекинга посылок.

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Об этом сообщил маркетинговый директор "Укрпочты" Максим Колесников.

Старое приложение останется в истории

Отмечается, что существующее приложение "Укрпочты" имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно.

Одним из его самых больших недостатков является отсутствие уведомлений о статусе посылки.

В приложении доступны следующие функции:

оформление и оплата картой отправлений;

расчет стоимости отправлений;

поиск отделений;

поиск почтовых индексов;

перевод между картами.

Как отметил Колесников, именно поэтому "Укрпочта" работает над обновлением мобильного приложения и расширением его функционала.

"В этом году выйдет новое приложение, где будут все функции, которых сейчас нет. Для этого проводится дополнительная работа по трекингу посылок. Одна из самых больших проблем, которая есть в текущем приложении, - это то, что в нем нет уведомлений о статусе вашей посылки. Это было связано не с тем, что не было желания у разработчиков, просто всего не могла предоставлять инфраструктура "Укрпочты", - подчеркнул Колесников.

По его словам, пользователи смогут получать уведомления о статусе своих посылок на каждом этапе – от сортировки до доставки.

"Сейчас мы запускаем несколько систем, которые будут позволять на каждом шагу контролировать посылку — та же автоматизированная сортировка позволит понимать, что, где и как она едет. И это позволит запустить эту функцию", - подчеркнул Колесников.

Он добавил, что приложение будет полностью новое и переписанное, а старое останется в истории.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.